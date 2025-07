Podcasts pernambucanos são destaque com apresentações ao vivo inéditas no Let’s Geek 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Episódios de "Olar para Todos" e "Nerd Café" serão gravados no Rooftop do Shopping Tacaruna em formato inédito para o estado neste sábado (19)

De forma inédita, dois podcasts locais realizam episódios ao vivo, com presença de plateia, neste sábado (19), dentro da programação do Let’s Geek, no rooftop do Shopping Tacaruna.

A entrada é gratuita mediante reserva de ingresso no site.

Os podcasts “Olar para Todos” e “Nerd Café” assumem o microfone com interação direta com o público. A experiência representa um divisor de águas na cena local e reforça a força e originalidade da produção de conteúdo geek em Pernambuco.

A partir das 17h, o “Olar para Todos” abre os trabalhos com um episódio especial comentando os acontecimentos mais quentes do universo nerd em junho, com foco nas produções do Quarteto Fantástico e Superman.

Na sequência, às 18h30, entra em cena o “Pausa para o Café”, do projeto Nerd Café, comandado por Rafael Melo e Hévila Mendes.

Serviço - Let's Geek

Data: 19 de junho (sábado)

Episódios ao vivo dos podcasts Olar para Todos e Pausa para o Café

Rooftop do Shopping Tacaruna

Das 16h às 22h

Entrada gratuita, com ingressos no site.