Interior ganha protagonismo e vira refúgio para quem busca qualidade de vida e economia

Sorocaba, Campinas, Londrina, Ribeirão Preto e Maringá estão entre as cidades mais procuradas por brasileiros que querem fugir da agitação das capitais sem abrir mão de infraestrutura e oportunidades

Com o aumento do custo de vida nas grandes metrópoles e a valorização do bem-estar, cidades do interior vêm ganhando cada vez mais destaque como destino ideal para quem busca tranquilidade, segurança e um bom custo-benefício.

Por que o interior está bombando tanto?

Em 2025, localidades como Sorocaba, Campinas, Londrina, Ribeirão Preto e Maringá se consolidaram como as preferidas de quem quer desacelerar, mas sem perder acesso a bons serviços e oportunidades profissionais.

Segundo levantamento divulgado pelo portal Revista Ana Maria, essas cidades oferecem uma combinação interessante: estrutura eficiente, áreas verdes, lazer acessível e um mercado de trabalho em crescimento.

Os gastos com moradia, transporte e alimentação costumam ser mais baixos do que nas capitais, o que atrai desde jovens profissionais até famílias inteiras em busca de uma vida mais equilibrada.

Sorocaba, por exemplo, tem se destacado pela qualidade nos serviços de saúde e educação, além de um crescimento urbano planejado. Campinas, polo de tecnologia e inovação, oferece universidades renomadas, empresas de ponta e diversidade cultural, atraindo tanto estudantes quanto executivos.

Já Londrina, no Paraná, une economia diversificada, perfil universitário e qualidade ambiental, sendo um exemplo de cidade de médio porte que alia desenvolvimento e estilo de vida. Ribeirão Preto, no interior paulista, se fortaleceu como referência em saúde e negócios, enquanto Maringá, no Paraná, é vista como modelo de planejamento urbano e infraestrutura pública de qualidade.

Além dos serviços essenciais, essas cidades também investem em áreas como lazer, cultura e mobilidade. Transporte público eficiente, oferta de eventos ao longo do ano e valorização da segurança são outros pontos que pesam na decisão de quem deseja sair dos grandes centros.

Com informações do portal Estado de Minas.