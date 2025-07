Você vai se surpreender com a melhor cidade para morar no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com alta qualidade de vida, infraestrutura exemplar e áreas verdes, esta cidade brasileira se destaca como uma das melhores para se viver.

Afinal, qual o melhor lugar para morar no Brasil?

Maringá, no noroeste do Paraná, é uma cidade planejada com cerca de 430 mil habitantes, conhecida por sua qualidade de vida, urbanismo moderno e amplas áreas verdes.

Fundado em 1947, o município paranaense foi eleito o melhor para se viver no Brasil em 2024, segundo a consultoria Macroplan.

Saiba mais sobre a cidade, com informações do Correio Braziliense!

Quais são os atrativos de Maringá?

Maringá se destaca pelos baixos índices de criminalidade, sistema de saúde eficiente, educação de excelência e infraestrutura urbana bem estruturada.

A cidade também se destaca por suas iniciativas de sustentabilidade, com coleta seletiva, ciclovias, preservação ambiental e uso de energia solar, especialmente na Universidade Estadual de Maringá (UEM), referência nacional em ensino e pesquisa.

Entre os principais pontos turísticos do município, estão o Parque do Ingá, a Catedral Basílica Menor de Maringá e o Centro Gastronômico, destaca o Correio Braziliense.

Com economia diversificada, Maringá é polo em agronegócio, indústria, tecnologia e serviços. A cidade conta ainda com aeroporto e rodoviária que garantem fácil acesso.

Moderna, acolhedora e em constante crescimento, Maringá combina o melhor do urbano com a tranquilidade do interior.