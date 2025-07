Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Passar as férias em família é criar memórias que duram a vida toda!

Por isso, escolher o destino ideal para viajar com crianças é importantíssimo. Afinal, é preciso encontrar lugares que ofereçam diversão para os pequenos, segurança, boa infraestrutura e, claro, atrativos para os adultos também.

Pensando nisso, selecionamos algumas das melhores cidades brasileiras que são sinônimo de alegria e aventura para toda a família.

As melhores cidades brasileiras para passar férias com crianças

Prepare-se para roteiros inesquecíveis com os pequenos!

1. Foz do Iguaçu (Paraná)

Um destino que une natureza exuberante e muita aventura, Foz do Iguaçu é espetacular para famílias. As famosas cataratas já são um show à parte, mas a cidade oferece uma variedade de atrações que encantam todas as idades.

Visite as imponentes Cataratas do Iguaçu (lado brasileiro), o Parque das Aves com suas diversas espécies, e o Marco das Três Fronteiras, onde é possível avistar Brasil, Argentina e Paraguai.

2. Caldas Novas (Goiás)

Para quem busca diversão aquática e relaxamento, Caldas Novas é famosa pelas suas águas termais. Seus parques aquáticos são garantia de alegria para as crianças, e as propriedades terapêuticas das águas atraem os pais.

3. Olímpia (São Paulo)

Outra joia do turismo aquático no interior de São Paulo, Olímpia se consolidou como um dos principais destinos para famílias no Brasil, com seus parques de águas quentes e atrações temáticas.

4. Gramado (Rio Grande do Sul)

Com seu clima europeu e atmosfera de conto de fadas, Gramado é um encanto para crianças e adultos. A cidade oferece uma combinação de parques, paisagens e atividades que remetem ao universo lúdico.

5. Natal (Rio Grande do Norte)

Sol, mar e muitas aventuras sobre as dunas fazem de Natal um destino divertido e relaxante para toda a família. A capital potiguar oferece praias com águas calmas e passeios emocionantes. Entre os atrativos estão o Aquário Natal e a Praia de Ponta Negra.