Manutenção preventiva no sistema Pirapama cumpre cronograma estabelecido

A paralisação do Sistema Pirapama, localizado no Cabo de Santo Agostinho, foi iniciada na noite de ontem (22), para uma manutenção

Os serviços de manutenção preventiva do Sistema Pirapama foram acompanhados nesta quarta-feira (23) pelo presidente da Compesa, Alex Campos, e pelos diretores da companhia Flávio Coutinho e Douglas Oliveira.

A paralisação do Sistema Pirapama, localizado no Cabo de Santo Agostinho, foi iniciada na noite de ontem (22), quando o maior complexo de abastecimento do estado interrompeu as suas atividades para a primeira grande parada para manutenção preventiva desde sua inauguração, há 15 anos.

Mesmo com as chuvas registradas hoje, tem a possibilidade de antecipação da conclusão dos serviços, inicialmente prevista para as 20h de amanhã (24).

“Estamos monitorando todo o desenvolvimento dos trabalhos e bastante confiantes quanto à antecipação do prazo dos serviços e retorno do abastecimento de água para os bairros afetados no Cabo de Santo Agostinho, Recife e Jaboatão dos Guararapes”, afirmou.

Mobilização e melhorias

Desde as primeiras horas de hoje, mais de 100 profissionais atuaram nas intervenções voltadas à melhoria da eficiência e à segurança operacional do Sistema Pirapama.

Das nove frentes de serviços estabelecidas, duas se destacam: as ações para a recuperação de 200 litros de água por segundo, permitindo que o sistema volte a operar com a sua capacidade plena de 5 mil litros/água/segundo e a obra de interligação de uma nova tubulação à Adutora de Pirapama, localizada às margens da BR-101 Sul, em Jaboatão dos Guararapes.

A obra de interligação, atividade mais complexa prevista no cronograma da manutenção preventiva de Pirapama, já se encontra em estágio avançado. A iniciativa vai garantir um acréscimo de 60 litros por segundo na oferta de água para a comunidade de Marcos Freire, que passará a receber abastecimento diário, saindo do regime de rodízio.

Imagem de manutenção da compesa em Pirapama - Hans Von ManteuffeL/ Divulgação

A melhoria também vai beneficiar os moradores da UR-11, no bairro do Ibura, em Jaboatão dos Guararapes, com a redução da frequência do rodízio. Com investimento de R$ 22 milhões e diversas etapas já concluídas, a obra deve beneficiar diretamente cerca de 25 mil pessoas até dezembro deste ano e também viabilizará outras inciativas de melhorias do abastecimento do Ibura.

Também estão em ritmo acelerado as manutenções eletromecânicas nas estações elevatórias (bombeamento) e todas as ações de melhorias na estação de tratamento de água. Já foram substituídas válvulas e registros e retirados vazamentos ao longo da adutora.

No Cabo de Santo Agostinho, está em execução uma iniciativa importante na saída do reservatório de Ponte dos Carvalhos, a interligação de uma nova tubulação de 1.400 milímetros. Para reforçar o abastecimento para o polo industrial da região, promovendo mais segurança hídrica para as empresas instaladas no local.

No Recife, está em curso a substituição de registros na Rua Dom João VI, nas imediações da Rua Padre Carapuceiro, em Boa Viagem. A ação corresponde à setorização de parte do bairro, o que permitirá isolar trechos da rede em casos de manutenção ou reparo, evitando a interrupção completa do abastecimento na área.

Após a conclusão dos serviços, será necessário um período de 12 horas para o enchimento das adutoras e reservatórios. Cumprida essa etapa, será retomada a distribuição de água para as áreas afetadas de forma gradual e de acordo com o calendário, que pode ser consultado no site (www.compesa.com.br) e aplicativo.

A água tem um longo caminho a percorrer até chegar na casa das pessoas após o retorno da operação de um sistema de abastecimento. Por isso, a liberação acontece aos poucos a fim de evitar estouramentos, o que complicaria a normalização do fornecimento.

