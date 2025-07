Raquel Lyra reúne empresários em Pernambuco para traçar estratégias contra tarifas de Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra se reuniu, nesta quarta-feira (23), com as principais lideranças empresariais de Pernambuco para debater os impactos e traçar estratégias de reação à ameaça de uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O encontro, no Palácio do Campo das Princesas, buscou alinhar uma resposta para proteger a economia do estado.

Representantes de setores estratégicos para Pernambuco, como a fruticultura irrigada do Sertão, a indústria sucroenergética da Zona da Mata e a indústria de transformação, participaram da reunião.

Raquel Lyra se reuniu com lideranças empresariais de setores econômicos de Pernambuco - Janaína Pepeu/Secom

Setor produtivo pede adiamento de 90 dias

A principal proposta levada pelo setor produtivo partiu do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso. Ele sugeriu que a governadora atue junto ao Governo Federal para articular um adiamento da aplicação das tarifas por 90 dias.

"É necessário trabalhar junto ao Governo Federal para que as portas possam se abrir. Outra sugestão foi que a governadora articulasse para buscar o adiamento dessa medida por 90 dias para que o comércio e a indústria tenham tempo de se preparar", explicou Veloso.

Posição do Governo do Estado

A governadora Raquel Lyra afirmou que a prioridade do estado é a "preservação dos empregos e da atividade econômica exportadora". Ela ressaltou que o governo está em diálogo constante com os setores impactados e com o governo federal para garantir a continuidade das exportações.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, reforçou a estratégia. "O Estado está monitorando de perto a evolução, e mantém contato com o Governo Federal também, para que a resposta diante dessas tarifas seja de construir uma convergência para ganharmos prazo e sentarmos à mesa para negociar", disse.

Participaram do encontro lideranças da Fiepe, da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool (Sindaçúcar-PE) e de grandes grupos empresariais do estado.