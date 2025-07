Raquel Lyra vai à missa do Vaqueiro acompanhada de 19 prefeitos. João Campos leva três

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Embora as pesquisas lhe sejam desfavoráveis, a governadora Raquel Lyra saiu, numericamente, vencedora do primeiro embate político direto com o prefeito João Campos que aconteceu na tradicional Missa do Vaqueiro, celebrada este domingo em Serrita, no sertão do estado, quando, a cavalo – como é tradicional – os dois participaram da 55ª edição da Missa do Vaqueiro, anualmente celebrada em memória de Raimundo Jacó, um vaqueiro famoso e querido no município, assassinado em 1954. Jacó era primo do cantor e compositor Luiz Gonzaga que, junto com o padre João Câncio, tiveram a ideia de perpetuar sua história criando o evento em 1970.

Sabedores de forma antecipada da presença de João Campos em Serrita – ele visitou outros municípios antes – 19 prefeitos que apoiam Raquel – alguns deles a cavalo – foram ao local acompanhar a governadora levando comitivas dos seus municípios. Já o prefeito do Recife chegou acompanhado de apenas três prefeitos: os de Belmonte, Serra Talhada e Petrolândia. Como não estava prevista sua fala, João saiu antes do término dos pronunciamentos. Como governadora, Raquel encerrou o evento destacando: “estamos aqui para reverenciar a memória e o legado dos vaqueiros de Pernambuco, de Raimundo Jacó, além do nosso mestre Luiz Gonzaga. É incentivando e patrocinando eventos como esse que garantimos que a nossa tradição passará de geração em geração”. Terminou muito aplaudida.

Uma festa onde os vaqueiros e seus cavalos ganham relevância, Raquel e João Campos tiveram menos chance de andar no meio do povo como normalmente acontece em festas no interior. Mesmo assim foram requisitados para selfies em locais determinados. Com a vantagem do grande número de prefeitos que a apoiam e dos R$ 2,4 milhões investidos na Missa do Vaqueiro, a governadora foi acompanhada por uma grande comitiva no percurso de Salgueiro a Serrita e participou de um almoço com prefeitos, 12 ex-prefeitos da região, entre eles, Raimundo Pimentel, de Araripina e Odacy Amorim, de Petrolina, e outras lideranças políticas, antes de embarcar de volta para o Recife.

Os adversários se cumprimentam sorridentes

Embora estejam em marcha batida para o enfrentamento nas urnas em 2026, a governadora e o prefeito se cumprimentaram sorridentes na Missa do Vaqueiro, como tem acontecido sempre que têm oportunidade. As pessoas que comparecem à missa a cavalo, costumam levar uma bandeira. Raquel levou a de Pernambuco, como costuma fazer por onde passa. O prefeito de Serrita, Aleudo Benedito, providenciou para João Campos uma bandeira do Brasil. Em suas redes sociais, ele disse que estava com a bandeira brasileira festejando a soberania do país.

Márcia Conrado ao lado de João

Já a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, do PT, que apoiou Raquel e era citada como uma de suas principais apoiadoras no interior, estava em Serrita com o prefeito João Campos e o acompanhou em todo o trajeto sertanejo. Márcia se afastou do Palácio das Princesas desde que Raquel recebeu o apoio de três adversários seus: o deputado estadual Luciano Duque, que estava em Serrita, o deputado federal Waldemar Oliveira e seu irmão Sebastião Oliveira. Ela até hoje não se pronunciou sobre rompimento com a governadora, mas o fato de estar claramente ao lado do prefeito do Recife em um mesmo evento em que Raquel também significa distanciamento.

Prefeitos e Deputados

Os 19 prefeitos que acompanharam a governadora foram os dos municípios de Salgueiro, Exu, Ouricuri, Bodocó, Iguaracy, Verdejante, Carnaubeira da Penha, Santa Cruz, Santa Filomena, Trindade, Serrita, Quixaba, Moreilândia, Flores, Granito, Parnamirim, Belém do São Francisco, Custódia e Terra Nova. Os deputados estaduais que acompanharam Raquel foram Luciano Duque, Joãozinho Tenório, Socorro Pimentel, Doriel Barros e Aglailson Victor. O deputado licenciado, Kaio Maniçoba, secretário de turismo de lazer do estado, esteve com a governadora em todo o giro sertanejo.

Pergunta que não quer calar

Foi, politicamente, proveitosa a ida do prefeito João Campos à Missa do Vaqueiro?

