De olho em apoios para 2026, Raquel e João fazem giro pelo Sertão e dividem atenções na Missa do Vaqueiro

Prefeito do Recife passou o fim de semana em agenda por municípios do Sertão, assim como a governadora Raquel Lyra. Ambos foram à Missa do Vaqueiro

Antecipando o clima de campanha para disputa pelo Governo de Pernambuco em 2026, Raquel Lyra (PSD), governadora do Estado, e João Campos (PSB), prefeito do Recife e principal nome cotado como adversário à reeleição de Raquel, dividiram as atenções numa agenda intensa no Sertão ao longo deste fim de semana, culminando na presença conjunta dos dois políticos na cavalgada da Missa do Vaqueiro, no município de Serrita.

No sábado (19), João Campos marcou presença na entrega do Compaz de Garanhuns, ao lado do prefeito Sivaldo Albino (PSB), além de ter recebido o título de cidadão de Petrolândia, o primeiro de uma cidade do Sertão pernambucano que o prefeito do Recife ganha.

No mesmo dia, João também foi à 25ª Exposerra, a Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada.

Já neste domingo (20), o gestor iniciou o dia se encontrando com Dona Creuza, ex-prefeita de Salgueiro e ex-deputada federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), antes de partir para a 55ª Missa do Vaqueiro, em Serrita.

"A Missa do Vaqueiro de Serrita é uma grande demonstração de fé e de tradição sertaneja. Momento de nossa gente agradecer, pedir proteção e um futuro melhor. O vaqueiro é um forte, e essa força está nas raízes de nossa terra, no amor pelo nosso chão. E eu fui hoje com a bandeira do Brasil para reafirmar a grandiosidade e a soberania de nosso País. Somos gigantes, soberanos, e nossa bandeira vai tremular aqui e em todo o mundo", justificou o prefeito do Recife, nas redes sociais, ao participar do evento distante cerca de 500 quilômetros da capital pernambucana.

PRESENÇA DE RAQUEL LYRA

Já Raquel Lyra, nesse sábado, prestigiou a 26ª edição da Serenata da Recordação, em Santa Maria da Boa Vista, evento que celebra a tradição e identidade do interior pernambucano.

"Estou com o prefeito George Duarte, que faz uma festa linda em Santa Maria da Boa Vista. Fiquei impressionada como é que o governo do Estado nunca havia estado aqui", disse Raquel, celebrando o potencial econômico da festa e o fortalecimento do evento junto à gestão estadual.

O domingo começou com a ida da governadora à Missa do Vaqueiro, onde desfilou ao lado da vice-governadora Priscila Krause erguendo as bandeiras de Pernambuco e de Serrita.

Acompanhada de prefeitos, deputados e lideranças locais, a governadora fez o cortejo com vaqueiros de diversas cidades pernambucanas e assistiu à missa campal em homenagem a Raimundo Jacó.

“Esse é um governo que está presente em todos os lugares de Pernambuco, que não fecha os olhos para os que mais precisam e presta todo o apoio. O que vimos hoje é a marca da governadora Raquel Lyra, com compromisso e responsabilidade em todos os investimentos feitos, desde as áreas que mais precisam, até a cultura popular do nosso povo”, afirmou a deputada e líder do governo na Alepe, Socorro Pimentel.