Raquel Lyra reforça articulação política no Sertão durante Missa do Vaqueiro

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), participou na manhã deste domingo (20) da 55ª edição da Missa do Vaqueiro, no município de Serrita, Sertão Central. Ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD), percorreu o cortejo com vaqueiros e acompanhou a celebração religiosa em homenagem a Raimundo Jacó, figura tradicional da cultura sertaneja.

A agenda, além do caráter simbólico e cultural, teve forte peso político. A presença de dezenas de prefeitos, deputados, ex-prefeitos, secretários e outras lideranças estaduais e locais ao lado da governadora — que também preside o PSD em Pernambuco — foi lida como uma movimentação da gestora para demonstrar força política e capacidade de articulação no interior do estado, especialmente em uma região historicamente disputada por diferentes campos políticos.

Entre os nomes que acompanharam a gestora, estão os deputados estaduais Luciano Duque (Solidariedade), Doriel Barros (PT), Socorro Pimentel (União), Joãozinho Tenório (Patriota), Aglailson Victor (PSB); o deputado licenciado e secretário do governo, Kaio Maniçoba (PP).

Também estiveram presentes os prefeitos Fabinho Lisandro (Salgueiro), George de Sidney (Granito), Aleudo Benedito (Serrita), Cachoeira (Santa Cruz), Gilberto Ribeiro (Flores), Gildevan Melo (Santa Filomena), Elisinho (Carnaubeira da Penha), Múcio Angelim (Parnamirim), Zé Pretinho (Quixaba), Dinha Mororó (Terra Nova); Victor Coelho (Ouricuri), Elbinha (Trindade), Dr. Otávio (Bodocó); os ex-prefeitos Raimundo Pimentel (Araripina, Odacy Amorim (Petrolina), Zeinha (Iguaracy), Raimundinho (Exu), Sávio (Tuparetama), Eliane (Santa Cruz).

A comitiva contou ainda com os secretários estaduais Túlio Vilaça (Casa Civil), André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura), Coronel Hercílio Mamede (chefe da Casa Militar), entre outros líderes.

“Esse é um governo que está presente em todos os lugares de Pernambuco, que não fecha os olhos para os que mais precisam e presta todo o apoio. O que vimos hoje é a marca da governadora Raquel Lyra, com compromisso e responsabilidade em todos os investimentos feitos, desde as áreas que mais precisam, até a cultura popular do nosso povo”, afirmou a deputada estadual e líder do governo na Alepe, Socorro Pimentel.

