BRT: Corredores de BRT Leste-Oeste e Norte-Sul terão prioridade semafórica no trânsito ao custo de R$ 70 milhões

Serão implantados semáforos inteligentes, que fazem a leitura do tráefgo em tempo real e vão dar prioridade aos corredores onde circulam os BRTs

Além de retomar obras remanescentes do Sistema BRT, o governo de Pernambuco também vai modernizar os corredores com prioridade viária semafórica para o transporte público. Os Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste vão receber semáforos inteligentes, conhecidos tecnicamente como semáforos adaptativos, que têm programações em tempo real e vão dar prioridade à circulação do transporte coletivo nos cruzamentos.

O edital para contratação da empresa que irá realizar o estudo para definir a melhor tecnologia para cada corredor e assumir a implantação da nova rede semafórica deverá ser lançado em breve, provavelmente até o fim de agosto. Pelo menos essa é a previsão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco (Seduh), responsável por retomar as obras de mobilidade urbana remanescentes ainda da Copa do Mundo de 2014.

INVESTIMENTO DE R$ 70 MILHÕES COM RECURSOS DO NOVO PAC

Os sistemas de semáforos inteligentes (ou adaptativos) são chamados assim porque têm programação em tempo real e, dentro de um limite, conseguem dar mais fluidez à circulação viária - JAILTON JR./JC IMAGEM Os semáforos inteligentes serão instalados ao longo de toda a extensão dos dois corredores de BRT - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

O novo sistema será um investimento de R$ 70 milhões, recursos federais do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). E terá que promover uma redução do tempo de viagem dos BRTs de, no mínimo, 7%. Mas, como explicou o secretário-executivo de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco, Francisco Sena, espera-se que esse ganho de tempo seja maior. Tudo vai depender dos estudos e do tipo de tecnologia adotada no futuro contrato.

Os semáforos inteligentes serão instalados ao longo de toda a extensão dos dois corredores de BRT. No caso do Leste-Oeste, nos 16 km que vão do Terminal Integrado de Camaragibe, até o Centro do Recife, compreendendo a Avenida Belmino Correia (Camaragibe), Avenida Caxangá, o Derby, a Avenida Conde da Boa Vista e a Avenida Guararapes (Recife).

O Corredor Norte-Sul também terá a prioridade semafórica nos 33 km de extensão, que compreende do TI Igarassu até o Centro do Recife, passando pela BR-101, PE-15, Avenida Pan Nordestina e Avenida Cruz Cabugá. A previsão é que o contrato comece ainda em outubro e que, no prazo de 12 meses, os dois corredores estejam com o novo sistema implantado.

ENTENDA OS SEMÁFOROS INTELIGENTES

Os sistemas de semáforos inteligentes (ou adaptativos) são chamados assim porque têm programação em tempo real e, dentro de um limite, conseguem dar mais fluidez à circulação viária. Os semáforos permitem uma programação automática dos ciclos semafóricos a partir da análise do tráfego em tempo real. Ou seja, mais tempo de verde para as vias por onde estão passando mais veículos ou, como é o caso, para os corredores de BRT.

“Será uma grande revolução para a operação dos dois corredores de BRT e que será sentida pelos passageiros do sistema. É um compromisso da governadora Raquel Lyra restabelecer esses corredores e priorizar a mobilidade urbana na Região Metropolitana do Recife”, afirmou Francisco Sena.