BRT: Com recursos federais, governo de Pernambuco retoma obras emblemáticas do BRT, paralisadas há mais de 11 anos

No pacote estão a estação elevada do Viaduto do Bom Pastor, no bairro do Engenho do Meio, e as quatro estações de BRT em Camaragibe

O governo de Pernambuco está retomando duas obras remanescentes dos corredores de BRT Leste-Oeste e Norte-Sul que já viraram verdadeiras lendas urbanas do transporte público da Região Metropolitana do Recife. As duas, entretanto, além de previstas nos projetos ainda para a Copa do Mundo de 2014, são importantes para qualificar os corredores e, principalmente, melhorar a operação dos BRTs e dar mais conforto aos passageiros do sistema.

A mais emblemática de todas é, sem dúvida, a conclusão da estação elevada do viaduto do Bom Pastor, que faz parte do Corredor Leste-Oeste e está localizada no bairro do Engenho do Meio. O viaduto foi construído apenas para os BRTs, previa uma estação elevada e uma área térrea urbanizada e com oferta de serviços.

Mas com o abandono das obras, logo após o mundial, o espaço se transformou em uma área degradada, comprometendo a segurança do comércio e da moradia no entorno. Além disso, a não construção da estação elevada dificultou o embarque e desembarque dos passageiros do BRT Leste-Oeste porque a distância entre as estações mais próximas ficou superior a mil metros.

Perspectivas de como ficará o projeto do Parque Urbano Elevado Bom Pastor, que fazia parte do Corredor Leste-Oeste ainda para a Copa do Mundo de 2014 - Divulgação/Seduh

No dia 16/8, a Seduh lançou o edital para contratação da empresa que irá terminar o projeto da estação elevada, que foi revisto, modernizado e agora se chama Parque Urbano Elevado Bom Pastor. A retomada da obra está orçada em R$ 19 milhões, dos quais R$ 15 milhões serão recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), no eixo cidades sustentáveis, que voltou a ser o carro-chefe do terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os R$ 4 milhões restantes são contrapartida do governo do Estado. “Sem dúvida, a maior parte dos recursos são federais, via PAC, mas é importante destacar que o Estado só conseguiu garantir essa verba depois de muita negociação com o Ministério das Cidades, demonstrando, inclusive, que estamos fazendo uma utilização correta dos recursos, como demonstrado na evolução das obras remanescentes, como o lançamento do edital do Terminal Integrado Camaragibe e a entrega do TI Igarassu”, destaca o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco, Francisco Senna.

O projeto do Parque Urbano Elevado Bom Pastor prevê, além da estação elevada, a urbanização e requalificação de toda parte inferior do viaduto, com escada rolante, quiosques, pequenas quadras poliesportivas e paisagismo. Segundo o secretário-executivo de Desenvolvimento Urbano, a decisão de dar continuidade ao projeto da estação elevada foi embasada tecnicamente. “Do ponto de vista técnico, a estação elevada faz sentido sim. O problema é que não foi feito”, reforçou Francisco Sena.

NOVAS ESTAÇÕES DE BRT EM CAMARAGIBE

A segunda obra remanescente da infraestrutura de mobilidade urbana ainda prevista para a Copa do Mundo de 2014 que será retomada pelo governo de Pernambuco é a construção das quatro estações do Corredor Leste-Oeste de BRT em Camaragibe, no Grande Recife.

As duas obras que estão sendo retomadas, além de previstas nos projetos ainda para a Copa do Mundo de 2014, são importantes para qualificar os corredores e, principalmente, melhorar a operação dos BRTs e dar mais conforto aos passageiros do sistema - JAILTON JR./JC IMAGEM Estações de BRT estão sem ar-condicionado há cinco anos no Grande Recife e passageiros sofrem com calor - JAILTON JR./JC IMAGEM As quatro estações previstas no projeto original do Corredor de BRT Leste-Oeste para serem construídas em Camaragibe agora vão sair do papel - JAILTON JR./JC IMAGEM

Até hoje, onze anos depois, os passageiros que precisam utilizar o sistema sofrem sem as estações, que ganharam versões ‘improvisadas’ pela Concessionária MobiBrasil - que opera o BRT Leste-Oeste -, mas nunca conseguiram garantir o mesmo serviço e conforto do modelo proposto originalmente.

Segundo o secretário-executivo da Seduh, as quatro estações que serão construídas na Avenida Belmino Correia estão estimadas em R$ 23 milhões, recursos integrais do Novo PAC. As novas estações terão o mesmo padrão das unidades do restante do corredor, com a diferença que ficarão à direita da avenida (e não no centro) e serão mais estreitas para evitar choques de veículos altos com a cobertura, como aconteceu diversas vezes desde que o BRT entrou em operação.

A previsão é de que o edital de licitação das estações seja lançado pelo governo logo no início de setembro e que as obras comecem ainda em novembro. Depois de tudo pronto, todas as novas estações terão a gestão e manutenção repassadas para a Nova Mobi Pernambuco, concessionária pública que há três anos assumiu os 26 terminais integrados e as 46 estações de BRT do Grande Recife.