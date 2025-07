Terminais Integrados: Gestão privada completa três anos e moraliza terminais integrados de ônibus e metrô no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Três anos depois, a primeira concessão pública para melhorias e gestão privada dos 26 terminais integrados de ônibus e metrô e 44 estações de BRT (Bus Rapid Transit) tem conseguido melhorar a infraestrutura das unidades e, o que mais importa: tem conseguido moralizar os espaços de embarque e desembarque do transporte público na Região Metropolitana do Recife.

Pelo menos no caso dos TIs, isso vem acontecendo e foi constatado pelo JC. O mesmo, entretanto, não acontece nas estações de BRT que seguem, em quase sua totalidade, sem refrigeração, o que impede o fechamento das portas e, consequentemente, o ordenamento da operação. De portas abertas, os equipamentos são um convite à invasão de pessoas sem pagar a passagem.

Os terminais, por outro lado, estão avançando. A infraestrutura das unidades tem melhorado consideravelmente com a reforma dos espaços, organização da operação e a modernização dos serviços e produtos oferecidos nos quiosques e áreas comuns. Em resumo, os TIs estão sendo transformados em espaços menos hostis, mais agradáveis, com jardinagem, áreas de interação e contemplação, comércio e alguns serviços.

Alguns terminais se destacam no processo, como é o caso do TI Joana Bezerra, por onde circulam mais de 45 mil pessoas por dia. Até 2022, a unidade era símbolo de até onde a desordem de um espaço público poderia chegar, com invasões diárias, desordem do comércio informal e insegurança permanente. Foi o primeiro a ser enfrentado no pacote da concessão pública e hoje virou um espaço onde o passageiro consegue circular sem medo.

E as melhorias são confirmadas por quem utiliza. “Acho que o terminal melhorou muito. antes, era muito agitado, sem respeito às pessoas, principalmente no horário de pico da manhã. Muitos ambulantes vendendo de tudo, gritando, sem organização e segurança. Agora está bem melhor. Mais organizado e seguro. É claro que ainda precisa melhorar, mas percebo que isso está acontecendo”, afirma o assistente jurídico Jhonathan Ferreira, que utiliza o TI Joana Bezerra.

CONTRATO DE R$ 113 MILHÕES POR 35 ANOS

Conhecidos dos passageiros e operadores do transporte público pela degradação, insegurança e, em sua grande maioria, desordem, os equipamentos estão bem melhores. A arrumação vem sendo realizada desde janeiro de 2022, quando a gestão privada começou através de uma Parceria Público Privada (PPP). São mais de 1.150 pessoas que circulam diariamente pelos TIs (630 mil) e estações de BRT (520 mil), o que representa mais de 80% dos passageiros do transporte público do Grande Recife.

É claro que estamos falando de um contrato de R$ 113 milhões para gestão de 26 TIs e 44 estações de BRT por 35 anos, o que por si só já exige resultados da nova gestão - sob responsabilidade da empresa Nova Mobi Pernambuco - um braço da Socicam, empresa conhecida no Sudeste brasileiro pela expertise na administração de terminais de transporte público. Mas é fato que as mudanças estão sendo promovidas. Isso ninguém pode negar.

“Nós temos conseguido mudar o conceito dos terminais integrados e, principalmente, a forma como o passageiro percebe esses espaços. Eles estão mais acessíveis, modernos, sustentáveis, com uma informação mais clara para o passageiro, agradáveis, confortáveis e seguros. Quem usa percebe a mudança”, enfatiza Diego Melo, gerente geral da Nova Mobi Pernambuco.

HORÁRIO DOS ÔNIBUS EM TEMPO REAL



Outra mudança que tem feito diferença nos terminais integrados da Região Metropolitana do Recife é o sistema de informações das linhas e dos horários dos ônibus em tempo real. Pelo menos 14 dos 26 TIs do Grande Recife ganharam os chamados PMVs (Painéis de Mensagens Variáveis), que indicam as linhas, a chegada e saída dos coletivos.

A chegada e saída dos ônibus são repassados por TVs de 55 polegadas expostas nos terminais e alimentadas em tempo real pelo aplicativo Cittamobi, que desde 2014 informa o horário do transporte público no Grande Recife e em mais de 300 cidades do País.

BICICLETÁRIOS INTELIGENTES E NOVOS SERVIÇOS

Outro diferencial dos TIs é a instalação do que a nova gestão chama de bicicletários inteligentes, já presentes, por exemplo, nos terminais Joana Bezerra e CDU. Os equipamentos permitem a guarda segura das bicicletas, com controle totalmente digital.

E, ainda, o Programa Informa, que tem diversificado a oferta de serviços e produtos nas estações, o que qualifica o ambiente e atrai demanda de usuários. O Progama Informa promove a inclusão produtiva e social de trabalhadores informais, a partir do desenvolvimento comercial e da assistência à formalização de microempreendedores individuais, fomentando o empreendedorismo e o acesso ao crédito.

Já está implementado em quatro terminais, com 83 quiosques de produtos e serviços:

Barro - 20 quiosques

Camaragibe - 20 quiosques

Joana bezerra - 23 quiosques

Xambá - 20 quiosques

Confira os serviços previstos no contrato de concessão:

Obras emergenciais:

Instalações elétricas;

Iluminação e hidrosanitárias;

Serviços de marcenaria em portas e fechaduras;

Recuperação e instalação de gradis e portões metálicos;

Recuperação e pintura de organizadores de fila; recuperação e impermeabilização de coberturas, pintura em geral (paredes externas/internas, metais, gradis, viário, etc);

Instalação de louças e metais sanitários;

Instalação de vidros;

Impermeabilização de reservatórios inferiores e superiores;

Recuperação de pistas de rolamento e passeios;

Recuperação estrutural;

Recomposição de massa única;

Recuperação de pontos/paradas.

Melhorias:



Requalificação das áreas comuns;

Construção/ampliação/reforma de módulos comerciais, sanitários, operacionais e administração;

Construção do CORE (TI CDU);

Implantação de nova comunicação visual;

Novo paisagismo;

Adequação da acessibilidade;

Implantação de painéis LED;

Instalação de novas tecnologias e sistemas;

Recuperação da sinalização viária vertical e horizontal;

Construção de bicicletários e disponibilização de internet gratuita via wi-fi para todos os usuários;

Implantação de bebedouros;

Energia fotovoltaica para atendimento de 100%

Investimentos já realizados:

Todos os terminais estão com as obras emergenciais finalizadas

13 terminais com as obras de melhorias finalizadas + implantação do CORE

37 estações de BRT retrofitadas (requalificadas). As outras 7 serão retrofitadas pelo governo do Estado

36 estações de BRT e 12 TIs conectados ao CORE e, assim sendo totalmente monitorados

4 terminais com o sistema de energia solar implantado, que atende a 9 TIs

Etapas que estão em andamento:

Obras de melhorias em 11 TIs:

Aeroporto

Barro

Camaragibe

Jaboatão dos Guararapes

Cabo de Sto Agostinho

Cajueiro Seco

Cavaleiro

Cosme Damião

Recife

Macaxeira

Igarassu

Implantação de tecnologia em 14 TIs

Implantação de energia solar em 11 terminais