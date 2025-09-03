fechar
Pernambuco | Notícia

Motorista de caminhão é resgatado de helicóptero no Cabo de Santo Agostinho

Condutor de 61 anos sofreu afundamento de crânio após tombamento na BR-101 e foi levado de helicóptero ao Recife para atendimento urgente.

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 12:13 | Atualizado em 03/09/2025 às 12:13
Motorista de caminhão é resgatado de helicóptero no Cabo de Santo Agostinho
Motorista de caminhão é resgatado de helicóptero no Cabo de Santo Agostinho - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Um motorista de caminhão de 61 anos precisou ser resgatado de helicóptero, nesta terça-feira (2), após o veículo em que estava tombar na BR-101, no trecho do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

O atendimento foi realizado em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do SAMU Metropolitano Recife. A central de regulação acionou a equipe aeromédica assim que recebeu a confirmação da gravidade do caso.

Resgate aéreo

No local, os profissionais constataram que o idoso havia sofrido um afundamento de crânio. Ele foi estabilizado e transportado de helicóptero até o Campo do Derby, no Recife. Em seguida, seguiu de ambulância para o Hospital da Restauração, onde permanece em atendimento especializado.

Leia também

Previsão do tempo: quarta-feira (3) começa nublada e com chuva no Recife
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: quarta-feira (3) começa nublada e com chuva no Recife
Governo de Pernambuco anuncia ações para inclusão social de pessoas com deficiência
INCLUSÃO

Governo de Pernambuco anuncia ações para inclusão social de pessoas com deficiência

Compartilhe

Tags