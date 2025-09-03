Motorista de caminhão é resgatado de helicóptero no Cabo de Santo Agostinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Condutor de 61 anos sofreu afundamento de crânio após tombamento na BR-101 e foi levado de helicóptero ao Recife para atendimento urgente.

Um motorista de caminhão de 61 anos precisou ser resgatado de helicóptero, nesta terça-feira (2), após o veículo em que estava tombar na BR-101, no trecho do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

O atendimento foi realizado em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do SAMU Metropolitano Recife. A central de regulação acionou a equipe aeromédica assim que recebeu a confirmação da gravidade do caso.

Resgate aéreo

No local, os profissionais constataram que o idoso havia sofrido um afundamento de crânio. Ele foi estabilizado e transportado de helicóptero até o Campo do Derby, no Recife. Em seguida, seguiu de ambulância para o Hospital da Restauração, onde permanece em atendimento especializado.