Governo de Pernambuco anuncia ações para inclusão social de pessoas com deficiência
Ferramenta de acessibilidade em Libras já está disponível em serviços públicos; convênios firmados com 50 OSCs vão fortalecer atendimentos no estado
O Governo de Pernambuco anunciou, na última terça-feira (2), novas ações voltadas para a inclusão social de pessoas com deficiência. As medidas fazem parte do Programa Pernambuco Acessível e contam com um investimento total de R$ 6 milhões.
As medidas incluem o lançamento da plataforma digital "Tá Na Mão", que oferece intermediação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) em serviços públicos e também a assinatura de convênios com Organizações da Sociedade Civil (OSCs).
Plataforma "Tá Na Mão"
O "Tá Na Mão" é um aplicativo de intermediação em Libras que visa possibilitar comunicação imediata entre pessoas surdas e serviços em áreas como saúde, segurança e cidadania.
A ferramenta funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e pode ser acessada em computadores e celulares por meio de QR Codes instalados em equipamentos públicos ou acessando o endereço eletrônico.
Apoio às OSCs
Além da nova plataforma, o governo do Estado firmou convênios com 50 organizações selecionadas via edital para fortalecer a rede de atendimento às pessoas com deficiência em todas as regiões de Pernambuco.
O investimento total de R$ 6 milhões começa a ser repassado em setembro e vai garantir a continuidade de serviços prestados por instituições que atuam com diferentes tipos de deficiência. Participaram do chamamento público 80 entidades, das quais 50 foram habilitadas.
Ampliação das políticas de inclusão
As novidades foram viabilizadas por meio do Programa Pernambuco Acessível. A governadora do Estado, Raquel Lyra, definiu-as como "um marco histórico. Pela primeira vez, o Governo do Estado apoia organizações que precisam muito de suporte financeiro e técnico".
"E o mais importante é que essas instituições contemplam todos os tipos de deficiência, fazendo um trabalho social muito importante dentro dos seus territórios", complementou a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueiredo.
Representando a Associação Caruaruense de Cegos (Acace), Lucy Tertulina comemorou o resultado: "É muito importante contar com esse suporte. As pessoas com deficiência em Pernambuco ganham muito com iniciativas como essa".