Pernambuco | Notícia

Hemope promove campanha em homenagem ao mês do doador de medula óssea

A data tem como objetivo conscientizar sobre a importância da doação voluntária e valorizar cada pessoa que se dispõe a salvar vidas

Por Zayra Pereira Publicado em 02/09/2025 às 19:11
Imagem de pessoa realizando doação
Imagem de pessoa realizando doação - Freepik

O Dia Mundial do Doador de Medula Óssea é comemorado anualmente no terceiro sábado de setembro, e o Hemope deve promover diversas ações ao longo do mês.

A data, criada pela World Marrow Donor Association (WMDA), tem como objetivo a conscientização sobre a importância da doação voluntária e valorizar cada pessoa que se dispõe a salvar vidas.

A celebração da campanha no Hemope será realizada no dia 16 de setembro e terá como temática principal o agradecimento e reconhecimento dos voluntários cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

Doações em Pernambuco

Em Pernambuco, já são cerca de 184 mil doadores registrados, e a expectativa é de ampliar esse contingente, aumentando as chances de compatibilidade para pacientes que aguardam um transplante.

A doação de medula óssea pode transformar a vida de jovens como Mikaella, de 28 anos, que, aos 15, descobriu ter uma leucemia conhecida como mieloide aguda.

A doença é caracterizada pelo aumento das células sanguíneas imaturas, substituindo as células sanguíneas saudáveis e podendo causar anemia, infecções e sangramentos.

“Na época, o oncologista falou que (o transplante de medula) seria uma possibilidade de cura mais rápida! Quando eu tive pela segunda vez a (manifestação da)  doença, também recebi o transplante para acelerar o tratamento”, lembra Mikaella sobre sua experiência como receptora de medula.

Segundo a coordenadora de cadastro de doadores de medula do Hemope, Josiete Tavares, a campanha é um momento de homenagem. “É a hora de reconhecer os heróis da esperança, que levam vida a quem não desistiu de encontrá-los. Gratidão não se expressa apenas em palavras, mas em atitudes”, destacou.

A Fundação reunirá doadores que já foram compatíveis e realizaram a doação para inspirar novos voluntários.

Doações de Medula Óssea pelo mundo

De acordo com a WMDA, já existem mais de 5,9 milhões de cadastros em todo o mundo. Graças ao REDOME, as solicitações são conectadas internacionalmente, e um doador brasileiro pode ajudar um paciente em qualquer lugar do país ou até mesmo fora dele.

“Receber a medula me proporcionou uma segunda e uma terceira chance de recomeços”, completou Mikaella.

No Hemope, durante todo o mês de setembro, será realizada a campanha de cadastramento do REDOME e incentivo à doação de medula óssea.

Como ser um doador?

Existem alguns critérios que devem ser atendidos para se tornar doador. São eles:

  • Ter entre 18 e 35 anos
  • Estar em boas condições de saúde
  • Não apresentar doenças infecciosas ou incapacitantes.

Para se inscrever, basta comparecer ao Hemocentro Recife, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, portando documento oficial com foto. Antes do cadastro, os candidatos participam de uma breve palestra para esclarecimento de dúvidas e orientações.

