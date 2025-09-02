Previsão do tempo: terça-feira (2) será nublada e promete pancadas isoladas de chuva no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apac prevê chuvas fracas a moderadas no litoral, mas Sertão deve seguir com tempo firme ao longo do dia; Inmet aponta temperaturas elevadas

A tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) indica possibilidade de chuva nesta terça-feira (2) em quatro regiões do estado.

A instabilidade deve ser fraca na Mata Norte e no Agreste, enquanto a Região Metropolitana do Recife e a Mata Sul podem registrar pancadas de intensidade fraca a moderada. O Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco permanecem sem expectativa de chuva.

Temperaturas previstas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta um dia de muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva, principalmente durante a tarde e a noite, em cidades da Zona da Mata e do Agreste, o que pode diminuir um pouco a temperatura dos termômetros.

Já os sertões de Pernambuco e do São Francisco devem seguir com tempo aberto, além da baixa aparição de nuvens, favorecendo temperaturas mais altas durante o dia.

Recife: mínima de 22°C e máxima de 29°C

Palmares: mínima de 19°C e máxima de 27°C

Carpina: mínima de 22°C e máxima de 28°C

Caruaru: mínima de 18°C e máxima de 27°C

Serra Talhada: mínima de 18°C e máxima de 27°C

Petrolina: mínima de 20°C e máxima de 31°C

Se preciso, contate a Defesa Civil

Mesmo sem previsão para fortes chuvas, caso hajam ocorrências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. No Recife, o contato é o 0800-081-3400, disponível 24 horas.

