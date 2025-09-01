Governo do estado anuncia mais de R$ 1 bi em investimentos para a RMR
Pacote inclui obras em hospitais, construção de maternidade, batalhão da PM no Cabo, mobilidade urbana, saneamento e educação
A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta segunda-feira (1º), durante a última edição do Ouvir para Mudar 2025, um pacote de investimentos superior a R$ 1 bilhão para a Região Metropolitana do Recife (RMR).
Entre os destaques estão a construção de um novo batalhão da Polícia Militar no Cabo de Santo Agostinho, a maternidade de Igarassu, reformas em grandes hospitais e um amplo pacote de mobilidade urbana.
O evento, realizado na Escola Técnica Estadual Miguel Batista, na Avenida Norte, zona Norte da capital pernambucana, contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause, secretários, prefeitos e parlamentares.
“Passamos em cada região de Pernambuco fazendo um balanço da gestão e ouvindo a população para elaborar a Lei Orçamentária Anual. Hoje estamos no coração do Recife, com a alegria de anunciar mais de R$ 1 bilhão em obras e ações para a RMR. Isso faz com que tenhamos certeza de que este será o melhor ano da história de Pernambuco no volume de investimentos”, afirmou Raquel Lyra.
Saúde: novos leitos e maternidade em Igarassu
Na saúde, o pacote soma R$ 205 milhões para reformas e ampliações dos hospitais Otávio de Freitas, Agamenon Magalhães, Barão de Lucena e da fachada do Hospital da Restauração. Também foi assinada a ordem de serviço da Maternidade de Igarassu, com investimento de R$ 56,5 milhões.
“Foram assegurados investimentos em equipamentos e mobiliário em várias UPAs, o que significa um aumento de 260 leitos na Região Metropolitana, equivalente a um hospital de médio porte”, destacou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.
Segurança pública reforçada
O setor da segurança recebeu R$ 96,5 milhões. Entre as medidas, estão:
- Construção do Batalhão da PM no Cabo de Santo Agostinho (R$ 12,2 milhões);
- Novo Batalhão em Camaragibe (R$ 10,4 milhões);
- Batalhão de Policiamento Turístico no Recife Antigo (R$ 10,3 milhões);
- Delegacias em Moreno, Abreu e Lima e Araçoiaba;
- Reforma do Grupamento de Bombeiros Marítimo (R$ 5,1 milhões);
- Academia Integrada de Defesa Social em São Lourenço da Mata (R$ 52 milhões).
Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, “a academia terá capacidade para formar mais de dois mil policiais simultaneamente, garantindo melhores condições de treinamento e prestação de serviços à população”.
Mobilidade e habitação
Outro eixo de destaque foi a mobilidade urbana, com R$ 161,7 milhões em obras. Entre elas estão a reforma do Terminal Integrado de Camaragibe, implantação do Eixo 5000 no Ramal da Arena, requalificação de nove estações de BRT e instalação de semáforos inteligentes nos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste.
Na habitação, foi autorizada a construção do Residencial Engenho do Meio, no Recife, com 128 unidades habitacionais (R$ 21,9 milhões), além da regularização fundiária em Paulista e Abreu e Lima, beneficiando mais de 3,5 mil famílias.
Recursos hídricos e saneamento
No campo do saneamento e abastecimento, os anúncios somam mais de R$ 180 milhões. Entre as ações estão:
- Sistema de esgotamento sanitário de Boa Viagem (R$ 78,8 milhões);
- Novo sistema produtor e adutora de Araçoiaba (R$ 45,4 milhões);
- Complementação da duplicação da Alça Norte (R$ 18,2 milhões);
- Instalação de estações de tratamento de água de ultrafiltração em Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Moreno e Bonança.
Educação, ciência e juventude
Na educação, estão previstas duas novas Escolas Técnicas Estaduais (Itapissuma e Ipojuca), além de uma escola em tempo integral em Santo Amaro, no Recife, totalizando mais de R$ 59 milhões. Também haverá requalificação em 344 escolas estaduais da Região Metropolitana.
No setor de ciência e tecnologia, o governo vai requalificar o Espaço Ciência (R$ 8,5 milhões), o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM-UPE) (R$ 29,1 milhões) e o Parque Memorial Arcoverde (R$ 24,7 milhões). Já na área da juventude, serão destinados R$ 5,8 milhões para equipar 185 Casas da Juventude.
Encerramento da jornada
Com o encontro no Recife, o Ouvir para Mudar 2025 encerrou a rodada de escutas, que percorreu 11 municípios do Sertão, Agreste e Zona da Mata, reunindo mais de 23 mil participantes.
“Rodamos todas as 12 regiões de desenvolvimento, e com base nessa escuta, construímos os grandes programas do Governo do Estado, como: PE na Estrada, Águas de Pernambuco, Juntos pela Educação, Cuida PE. Desde então, estamos trabalhando para executar aquilo que foi demandado pela população”, afirmou o secretário de Planejamento, Fabrício Marques.
A vice-governadora Priscila Krause reforçou o balanço positivo: “Nosso governo faz diferente. Quanto mais o povo precisa, mais trabalhamos e entregamos, criando uma nova realidade para Pernambuco”.