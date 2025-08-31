fechar
Política | Notícia

Governo anuncia reforma de hospitais públicos e de batalhão da Polícia Militar no Cabo de Santo Agostinho

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), vai divulgar nesta segunda-feira (1º) investimentos de mais de R$ 170 milhões na Região Metropolitana

Por JC Publicado em 31/08/2025 às 16:17
Governo de Pernambuco vai anunciar investimento para obras da nova etapa do Hospital da Restaura&ccedil;&atilde;o Restaura&ccedil;&atilde;o
Governo de Pernambuco vai anunciar investimento para obras da nova etapa do Hospital da Restauração Restauração - SES-PE

Clique aqui e escute a matéria

O governo de Pernambuco irá promover, nesta segunda (1º), a última rodada da ação Ouvir para Mudar, desta vez, na Região Metropolitana do Recife. No evento, que será realizado no ETE Miguel Batista, no bairro da Macaxeira, na Zona Norte da capital pernambucana, a governadora Raquel Lyra (PSD) pretende anunciar investimentos de mais de R$ 105 milhões para reforma de alguns hospitais públicos, tais como: Otávio de Freitas, Agamenon Magalhães, Barão de Lucena e Restauração (nova etapa).

Além das reformas previstas, a governadora também dará a ordem de serviço para a construção da maternidade no município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O investimento previsto para a obra é de R$ 56,4 milhões.

Leia Também

Já no município do Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul do Estado, o governo de Pernambuco também vai autorizar a licitação para construção de um batalhão da Polícia Militar na cidade, ao custo de R$ 12,2 milhões.

Ainda nesta segunda-feira, Raquel Lyra deve anunciar novos investimentos para as áreas de mobilidade, habitação, educação, recursos hídricos e saneamento, ciência e tecnologia, turismo e criança e juventude.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O programa Ouvir para Mudar percorreu, no último mês, por 11 municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata do Estado. Agora, o governo vai escutar as prioridades da população do Recife para o próximo ano e anunciar obras e entregas para a Região Metropolitana.

Leia também

Terezinha Nunes: João Campos e ACM Neto são desafio para Raquel Lyra e Jerônimo Rodrigues
OPINIÃO

Terezinha Nunes: João Campos e ACM Neto são desafio para Raquel Lyra e Jerônimo Rodrigues
Raquel Lyra e João Campos seguem disputando o eleitorado evangélico de Pernambuco
ELEITORES CRISTÃOS

Raquel Lyra e João Campos seguem disputando o eleitorado evangélico de Pernambuco

Compartilhe

Tags