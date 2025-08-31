Governo anuncia reforma de hospitais públicos e de batalhão da Polícia Militar no Cabo de Santo Agostinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), vai divulgar nesta segunda-feira (1º) investimentos de mais de R$ 170 milhões na Região Metropolitana

O governo de Pernambuco irá promover, nesta segunda (1º), a última rodada da ação Ouvir para Mudar, desta vez, na Região Metropolitana do Recife. No evento, que será realizado no ETE Miguel Batista, no bairro da Macaxeira, na Zona Norte da capital pernambucana, a governadora Raquel Lyra (PSD) pretende anunciar investimentos de mais de R$ 105 milhões para reforma de alguns hospitais públicos, tais como: Otávio de Freitas, Agamenon Magalhães, Barão de Lucena e Restauração (nova etapa).

Além das reformas previstas, a governadora também dará a ordem de serviço para a construção da maternidade no município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O investimento previsto para a obra é de R$ 56,4 milhões.

Já no município do Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul do Estado, o governo de Pernambuco também vai autorizar a licitação para construção de um batalhão da Polícia Militar na cidade, ao custo de R$ 12,2 milhões.

Ainda nesta segunda-feira, Raquel Lyra deve anunciar novos investimentos para as áreas de mobilidade, habitação, educação, recursos hídricos e saneamento, ciência e tecnologia, turismo e criança e juventude.

O programa Ouvir para Mudar percorreu, no último mês, por 11 municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata do Estado. Agora, o governo vai escutar as prioridades da população do Recife para o próximo ano e anunciar obras e entregas para a Região Metropolitana.

