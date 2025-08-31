Raquel Lyra e João Campos seguem disputando o eleitorado evangélico de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enquanto a governadora marcou presença na 20ª Convenção das Assembleias de Deus do Estado, o prefeito do Recife participou da Marcha para Jesus

A praticamente um ano da eleição de 2026, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), estão cada vez mais aumentando a intensidade da pré-campanha e disputando o eleitorado por todo estado. Um grupo bastante cobiçado pelos pré-candidatos ao governo pernambucano é o dos cristãos; por isso, nos últimos meses, a agenda dos dois tem sempre espaço reservado para prestigiar os eventos católicos e evangélicos.

No último sábado (30), Raquel Lyra compareceu ao 20ª Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus (CONEMAD 2025), em Olinda, ao lado da prefeita Mirella Almeida (PSD) e do deputado estadual Cleiton Collins (PP). "Tive a oportunidade de viver um momento especial de comunhão, de testemunhar as maravilhas que Deus faz na vida das pessoas e orar pelo nosso Estado", disse a governadora.

"Eu vejo vocês como meus irmãos e irmãs, que estão esperando de mim trabalho, atitude e coragem. E essa coragem eu quero reafirmar a vocês: ela não me falta. Não me desviarei do propósito de fazer o bem um minuto sequer. Não me dobrarei a soluções fáceis, não buscarei atalhos, porque eles não nos leva a verdadeira transformação. E por mais que pareça ser mais fácil buscar esses atalhos, a gente sabe que os caminhos curtos não são os que nos levam onde a gente precisa chegar... Ao estado onde a gente possa criar os nossos filhos com paz, tranquilidade e onde eles tenham oportunidades aqui. Eu não quero ver um filho de Pernambuco indo embora daqui do estado para buscar oportunidade em outro lugar. Agora essa transformação que estamos buscando, é claro, que não se consegue fazer tudo isso num tempo só, mas tenham certeza que todo dia a gente faz a nossa parte", complementou Raquel Lyra, deixando a mensagem para os eleitores evangélicos de que gostaria de um novo mandato à frente de Pernambuco.

Prefeito na Marcha para Jesus

Também na noite de sábado, João Campos se fez presenta na Marcha para Jesus 2025, que foi realizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital. "É muito bonito ver a manifestação de fé e tantos jovens, adultos, crianças, tantas famílias juntas na alegria de louvar a Cristo. A Marcha para Jesus é um evento importante no calendário religioso do Recife e terá sempre o meu apoio", falou o prefeito em tom de campanha eleitoral.

"É muito importante viver a presença de Jesus em nossas vidas, seja no ato de lazer, no ato de fé, no ato de se reunir com os outros para falar de Jesus. E a Marcha é uma coisa muito leve, uma coisa que a gente tem, literalmente, uma festa com muita alegria. E a essência, a base e o pilar dessa festa é Jesus. Então eu acho que a gente tem de apoiar essa manifestação. Eu apoio enquanto prefeito, mas principalmente apoio enquanto cidadão. Independente de ser prefeito ou não, eu vou sempre ajudar iniciativas como essa", garantiu João Campos.