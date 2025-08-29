fechar
Pernambuco | Notícia

Governo do estado anuncia R$ 63 milhões em investimentos durante Ouvir para Mudar em Arcoverde

Pacote de ações contempla saúde, turismo, abastecimento de água, educação e infraestrutura em municípios do Sertão e Agreste

Por JC Publicado em 29/08/2025 às 23:11
Ouvir para Mudar, no Sertão do Moxotó
Ouvir para Mudar, no Sertão do Moxotó - Hesíodo Góes/Secom

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta sexta-feira (29), durante a 11ª edição do Ouvir para Mudar, em Arcoverde, um pacote de R$ 63 milhões em investimentos.

As ações contemplam áreas estratégicas como saúde, turismo, educação, segurança e abastecimento de água, beneficiando municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco.

Entre os destaques, estão: a construção da infraestrutura turística do Santuário de Nossa Senhora das Graças, no distrito de Cimbres, em Pesqueira; a compra de equipamentos e mobiliários para o Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; a instalação de 15 sistemas de dessalinização e de poços tubulares em cidades da região; e a abertura de licitação para a nova etapa do Ilumina PE, em Sertânia e Ibimirim.

Leia Também

Saúde, educação e abastecimento de água

Segundo a governadora, os investimentos reforçam o compromisso de enfrentar problemas históricos da região.

“Anunciamos a ampliação e a compra de equipamentos para o hospital regional, vamos construir a escola técnica de Pesqueira, reformar escolas estaduais e estruturar a área do Santuário de Cimbres. São ações que dialogam com o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida de quem vive nesse chão”, destacou Raquel Lyra.

Na área de recursos hídricos, o secretário Almir Cirilo detalhou que os investimentos irão reduzir o racionamento em Sertânia e levar água a comunidades rurais. “São 15 sistemas de dessalinização e novos poços que vão atender municípios como Arcoverde, Ibimirim, Custódia, Manari e Inajá”, afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Turismo e infraestrutura

O secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba, ressaltou que a obra em Cimbres receberá mais de R$ 17 milhões. “O turismo religioso é um dos que mais crescem em Pernambuco. A infraestrutura no Santuário vai fortalecer essa vocação e movimentar a economia local”, disse.

Já a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, destacou os investimentos em iluminação pública: “Só em Ibimirim e Sertânia serão mais de R$ 1 milhão para ampliar o Ilumina PE. Pernambuco está um verdadeiro canteiro de obras”, afirmou.

Energia e desenvolvimento econômico

Uma parceria entre o Governo do Estado, a Adepe e a Neoenergia foi firmada para viabilizar uma nova subestação de energia em Arcoverde, que deve ampliar em 60% a capacidade energética da cidade e beneficiar outros dez municípios vizinhos.

Escuta e diálogo com a população

O evento contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause, prefeitos da região, parlamentares e secretários estaduais. O senador Fernando Dueire destacou o caráter participativo do programa.

“O Ouvir para Mudar é uma ferramenta testada e validada. A governadora escutou a população em 2023 e agora retorna com entregas concretas e novas ações”, disse.

O prefeito de Arcoverde, Zeca Cavalcanti, anfitrião da edição, reforçou a parceria entre Estado e municípios. “A governadora veio se colocar à disposição da região para ouvir os anseios da população e transformar a saúde, a educação e a infraestrutura”, afirmou.

Leia também

Previsão do tempo: revezamento de sol e chuva durante o fim de semana em Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: revezamento de sol e chuva durante o fim de semana em Pernambuco
Encerramento da Festa de Nossa Senhora da Cabeça reúne fiéis neste sábado no Recife Antigo
FESTA DE NOSSA SENHORA DA CABEÇA

Encerramento da Festa de Nossa Senhora da Cabeça reúne fiéis neste sábado no Recife Antigo

Compartilhe

Tags