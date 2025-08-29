Governo do estado anuncia R$ 63 milhões em investimentos durante Ouvir para Mudar em Arcoverde
Pacote de ações contempla saúde, turismo, abastecimento de água, educação e infraestrutura em municípios do Sertão e Agreste
A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta sexta-feira (29), durante a 11ª edição do Ouvir para Mudar, em Arcoverde, um pacote de R$ 63 milhões em investimentos.
As ações contemplam áreas estratégicas como saúde, turismo, educação, segurança e abastecimento de água, beneficiando municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco.
Entre os destaques, estão: a construção da infraestrutura turística do Santuário de Nossa Senhora das Graças, no distrito de Cimbres, em Pesqueira; a compra de equipamentos e mobiliários para o Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcoverde; a instalação de 15 sistemas de dessalinização e de poços tubulares em cidades da região; e a abertura de licitação para a nova etapa do Ilumina PE, em Sertânia e Ibimirim.
Saúde, educação e abastecimento de água
Segundo a governadora, os investimentos reforçam o compromisso de enfrentar problemas históricos da região.
“Anunciamos a ampliação e a compra de equipamentos para o hospital regional, vamos construir a escola técnica de Pesqueira, reformar escolas estaduais e estruturar a área do Santuário de Cimbres. São ações que dialogam com o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida de quem vive nesse chão”, destacou Raquel Lyra.
Na área de recursos hídricos, o secretário Almir Cirilo detalhou que os investimentos irão reduzir o racionamento em Sertânia e levar água a comunidades rurais. “São 15 sistemas de dessalinização e novos poços que vão atender municípios como Arcoverde, Ibimirim, Custódia, Manari e Inajá”, afirmou.
Turismo e infraestrutura
O secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba, ressaltou que a obra em Cimbres receberá mais de R$ 17 milhões. “O turismo religioso é um dos que mais crescem em Pernambuco. A infraestrutura no Santuário vai fortalecer essa vocação e movimentar a economia local”, disse.
Já a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, destacou os investimentos em iluminação pública: “Só em Ibimirim e Sertânia serão mais de R$ 1 milhão para ampliar o Ilumina PE. Pernambuco está um verdadeiro canteiro de obras”, afirmou.
Energia e desenvolvimento econômico
Uma parceria entre o Governo do Estado, a Adepe e a Neoenergia foi firmada para viabilizar uma nova subestação de energia em Arcoverde, que deve ampliar em 60% a capacidade energética da cidade e beneficiar outros dez municípios vizinhos.
Escuta e diálogo com a população
O evento contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause, prefeitos da região, parlamentares e secretários estaduais. O senador Fernando Dueire destacou o caráter participativo do programa.
“O Ouvir para Mudar é uma ferramenta testada e validada. A governadora escutou a população em 2023 e agora retorna com entregas concretas e novas ações”, disse.
O prefeito de Arcoverde, Zeca Cavalcanti, anfitrião da edição, reforçou a parceria entre Estado e municípios. “A governadora veio se colocar à disposição da região para ouvir os anseios da população e transformar a saúde, a educação e a infraestrutura”, afirmou.