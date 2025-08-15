fechar
Política | Notícia

Governo do Estado anuncia mais de R$ 300 milhões em investimentos no Sertão de Itaparica

Programa Ouvir para Mudar destina recursos para educação, urbanização e segurança, com foco em escolas, vias e Corpo de Bombeiros

Por Maria Clara Trajano Publicado em 15/08/2025 às 23:41
Ouvir para Mudar 2025 em Floresta
Ouvir para Mudar 2025 em Floresta - Miva Filho/Secom

Clique aqui e escute a matéria

Em sua passagem pelo Sertão de Itaparica, a governadora Raquel Lyra encerrou a primeira semana do programa Ouvir para Mudar 2025 com uma série de anúncios no município de Floresta.

A agenda contemplou áreas estratégicas como educação, infraestrutura urbana e segurança pública, resultando em mais de R$ 300 milhões em novos investimentos para a região.

Leia Também

Educação recebe maior parte dos recursos

Durante agenda em Floresta, o governo do Estado anunciou a destinação de R$ 300 milhões para a reforma e ampliação de 115 escolas estaduais na região da Gerência Regional de Educação (GRE) Floresta, abrangendo cidades como Belém de São Francisco, Carnaubeira da Penha, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia e Tacaratu.

Segundo a governadora, as ações são resultado da escuta feita em 2023 no primeiro ciclo do programa Ouvir para Mudar. “Estamos colhendo resultados concretos do diálogo com a população, que agora se transformam em obras e serviços”, afirmou Raquel Lyra.

O secretário de Educação, Gilson Monteiro, destacou que os investimentos vão garantir espaços de aprendizado mais adequados. “Queremos escolas confortáveis e equipadas, onde alunos e professores possam desenvolver todo o seu potencial”.

Obras de urbanização em Floresta e Carnaubeira

No eixo urbano, foram assinadas duas ordens de serviço: manutenção de vias em Carnaubeira da Penha, com investimento de R$ 170 mil, e capeamento asfáltico em ruas de Floresta, orçado em R$ 2,4 milhões. O projeto contempla 3,7 km de recuperação em bairros como DNER, Santa Rosa, Caraibeiras e Centro.

“São intervenções que vão melhorar o tráfego e revitalizar espaços de convivência, fortalecendo a economia local”, explicou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nova unidade do Corpo de Bombeiros

Na área da segurança, foi autorizada a licitação para construção da 5ª Seção do 3º Grupamento de Bombeiros em Floresta, com investimento de R$ 4,8 milhões. A nova unidade contará com nove blocos para atendimento ao público, alojamento, treinamento e apoio operacional.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a estrutura vai reforçar o atendimento emergencial. “Em 2026, teremos 660 novos bombeiros no Estado e Floresta passará a contar com uma base própria, a 11ª de Pernambuco”.

Saiba como assistir aos videocasts do JC

Aproximação com a população

Para o secretário de Planejamento, Fabrício Marques, o Ouvir para Mudar fortalece a democracia participativa. “É um espaço de prestação de contas e de atualização das prioridades da população nas políticas públicas”.

A prefeita de Floresta, Rorró Maniçoba, destacou a presença do governo estadual. “É um olhar especial para o Sertão, que mostra que estamos sendo ouvidos e atendidos”.

Leia também

Governo lançará licitação para requalificação do Aeroporto de Caruaru
INVESTIMENTO

Governo lançará licitação para requalificação do Aeroporto de Caruaru
Estudo no projeto da LDO 2026 mostra sucesso do Funaprev, mas prevê crescimento forte das despesas do governo com aposentados
Coluna JC Negócios

Estudo no projeto da LDO 2026 mostra sucesso do Funaprev, mas prevê crescimento forte das despesas do governo com aposentados

Compartilhe

Tags