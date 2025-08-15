Governo do Estado anuncia mais de R$ 300 milhões em investimentos no Sertão de Itaparica
Programa Ouvir para Mudar destina recursos para educação, urbanização e segurança, com foco em escolas, vias e Corpo de Bombeiros
Em sua passagem pelo Sertão de Itaparica, a governadora Raquel Lyra encerrou a primeira semana do programa Ouvir para Mudar 2025 com uma série de anúncios no município de Floresta.
A agenda contemplou áreas estratégicas como educação, infraestrutura urbana e segurança pública, resultando em mais de R$ 300 milhões em novos investimentos para a região.
Educação recebe maior parte dos recursos
Durante agenda em Floresta, o governo do Estado anunciou a destinação de R$ 300 milhões para a reforma e ampliação de 115 escolas estaduais na região da Gerência Regional de Educação (GRE) Floresta, abrangendo cidades como Belém de São Francisco, Carnaubeira da Penha, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia e Tacaratu.
Segundo a governadora, as ações são resultado da escuta feita em 2023 no primeiro ciclo do programa Ouvir para Mudar. “Estamos colhendo resultados concretos do diálogo com a população, que agora se transformam em obras e serviços”, afirmou Raquel Lyra.
O secretário de Educação, Gilson Monteiro, destacou que os investimentos vão garantir espaços de aprendizado mais adequados. “Queremos escolas confortáveis e equipadas, onde alunos e professores possam desenvolver todo o seu potencial”.
Obras de urbanização em Floresta e Carnaubeira
No eixo urbano, foram assinadas duas ordens de serviço: manutenção de vias em Carnaubeira da Penha, com investimento de R$ 170 mil, e capeamento asfáltico em ruas de Floresta, orçado em R$ 2,4 milhões. O projeto contempla 3,7 km de recuperação em bairros como DNER, Santa Rosa, Caraibeiras e Centro.
“São intervenções que vão melhorar o tráfego e revitalizar espaços de convivência, fortalecendo a economia local”, explicou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.
Nova unidade do Corpo de Bombeiros
Na área da segurança, foi autorizada a licitação para construção da 5ª Seção do 3º Grupamento de Bombeiros em Floresta, com investimento de R$ 4,8 milhões. A nova unidade contará com nove blocos para atendimento ao público, alojamento, treinamento e apoio operacional.
De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a estrutura vai reforçar o atendimento emergencial. “Em 2026, teremos 660 novos bombeiros no Estado e Floresta passará a contar com uma base própria, a 11ª de Pernambuco”.
Aproximação com a população
Para o secretário de Planejamento, Fabrício Marques, o Ouvir para Mudar fortalece a democracia participativa. “É um espaço de prestação de contas e de atualização das prioridades da população nas políticas públicas”.
A prefeita de Floresta, Rorró Maniçoba, destacou a presença do governo estadual. “É um olhar especial para o Sertão, que mostra que estamos sendo ouvidos e atendidos”.