Governo do Estado anuncia mais de R$ 300 milhões em investimentos no Sertão de Itaparica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Programa Ouvir para Mudar destina recursos para educação, urbanização e segurança, com foco em escolas, vias e Corpo de Bombeiros

Clique aqui e escute a matéria

Em sua passagem pelo Sertão de Itaparica, a governadora Raquel Lyra encerrou a primeira semana do programa Ouvir para Mudar 2025 com uma série de anúncios no município de Floresta.

A agenda contemplou áreas estratégicas como educação, infraestrutura urbana e segurança pública, resultando em mais de R$ 300 milhões em novos investimentos para a região.

Educação recebe maior parte dos recursos

Durante agenda em Floresta, o governo do Estado anunciou a destinação de R$ 300 milhões para a reforma e ampliação de 115 escolas estaduais na região da Gerência Regional de Educação (GRE) Floresta, abrangendo cidades como Belém de São Francisco, Carnaubeira da Penha, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia e Tacaratu.

Segundo a governadora, as ações são resultado da escuta feita em 2023 no primeiro ciclo do programa Ouvir para Mudar. “Estamos colhendo resultados concretos do diálogo com a população, que agora se transformam em obras e serviços”, afirmou Raquel Lyra.

O secretário de Educação, Gilson Monteiro, destacou que os investimentos vão garantir espaços de aprendizado mais adequados. “Queremos escolas confortáveis e equipadas, onde alunos e professores possam desenvolver todo o seu potencial”.

Obras de urbanização em Floresta e Carnaubeira

No eixo urbano, foram assinadas duas ordens de serviço: manutenção de vias em Carnaubeira da Penha, com investimento de R$ 170 mil, e capeamento asfáltico em ruas de Floresta, orçado em R$ 2,4 milhões. O projeto contempla 3,7 km de recuperação em bairros como DNER, Santa Rosa, Caraibeiras e Centro.

“São intervenções que vão melhorar o tráfego e revitalizar espaços de convivência, fortalecendo a economia local”, explicou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Nova unidade do Corpo de Bombeiros

Na área da segurança, foi autorizada a licitação para construção da 5ª Seção do 3º Grupamento de Bombeiros em Floresta, com investimento de R$ 4,8 milhões. A nova unidade contará com nove blocos para atendimento ao público, alojamento, treinamento e apoio operacional.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a estrutura vai reforçar o atendimento emergencial. “Em 2026, teremos 660 novos bombeiros no Estado e Floresta passará a contar com uma base própria, a 11ª de Pernambuco”.

Saiba como assistir aos videocasts do JC

Aproximação com a população

Para o secretário de Planejamento, Fabrício Marques, o Ouvir para Mudar fortalece a democracia participativa. “É um espaço de prestação de contas e de atualização das prioridades da população nas políticas públicas”.

A prefeita de Floresta, Rorró Maniçoba, destacou a presença do governo estadual. “É um olhar especial para o Sertão, que mostra que estamos sendo ouvidos e atendidos”.

