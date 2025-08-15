fechar
Política | Notícia

Sertão Central: Governo de PE anuncia R$ 124 milhões para escolas, barragem e hospital

Pacote de ações para a região de Salgueiro inclui a reforma de 37 escolas estaduais e a recuperação da Barragem de Poço Grande, em Serrita

Por Túlio Feitosa Publicado em 15/08/2025 às 17:18
Escolas do Sertão de Pernambuco irão receber mais investimentos do Governo do Estado
Escolas do Sertão de Pernambuco irão receber mais investimentos do Governo do Estado - Ed Machado/Governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (15), um pacote de investimentos de mais de R$ 124 milhões para municípios do Sertão Central. As ações, autorizadas pela governadora Raquel Lyra (PSD) durante uma visita a Salgueiro, são focadas nas áreas de educação, recursos hídricos e saúde.

O maior aporte, de R$ 100 milhões, será destinado à requalificação e ampliação de todas as 37 escolas da rede estadual que compõem a Gerência Regional de Educação (GRE) de Salgueiro, beneficiando oito municípios da região.

Na área da saúde, foi assinada a ordem de serviço para a manutenção preventiva e corretiva do Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro, com um investimento de R$ 5 milhões.

Janaína Pepeu/Secom
A governadora Raquel Lyra (PSD) marca presença em Salgueiro durante rodada do 'Ouvir para Mudar' - Janaína Pepeu/Secom

Segurança Hídrica

Para a segurança hídrica, foram anunciadas duas grandes obras. A primeira é a assinatura da ordem de serviço para a recuperação e ampliação da Barragem de Poço Grande, em Serrita, um investimento de R$ 11,8 milhões. A obra, iniciada nos anos 1990 e nunca finalizada, beneficiará mais de 19 mil habitantes.

Leia Também

A segunda é a autorização para a licitação do Sistema de Abastecimento de Água para Umãs, em Salgueiro, com um aporte de R$ 7,3 milhões. Segundo o secretário de Recursos Hídricos, Almir Cirilo, a recuperação da barragem triplicará sua capacidade de armazenamento.

As autorizações foram concedidas durante uma edição do programa "Ouvir para Mudar", no qual a gestão estadual realiza escutas da população para orientar o orçamento do ano seguinte.

