Previsão do tempo: sexta-feira (15) abre um fim de semana chuvoso em Pernambuco

APAC emite alerta para pancadas moderadas a fortes nesta sexta; fim de semana deve ter redução gradual das precipitações no estado

A sexta-feira (15) amanheceu com tempo instável e volumes significativos de chuva em diversas cidades de Pernambuco. A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu estado de atenção para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte, além do estado de observação para a Mata Sul.

Fim de semana deve apresentar mudanças no cenário, com expectativa de diminuição gradual das precipitações.

Previsão do tempo para a sexta-feira (15)

A atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado mantém o tempo instável nesta sexta-feira, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte na RMR e Mata Norte.

Já na Mata Sul, o estado de observação indica precipitação moderada ao longo do dia. O cenário se repete no Agreste, mas sem alerta da Apac. Enquanto isso, o Sertão de Pernambuco teve enfrentar precipitações fracas e o Sertão do São Francisco, estiagem.

Vai chover no fim de semana?



Para o sábado (16), a Apac prevê chuvas fracas a moderadas na Mata Norte, na RMR e na Mata Sul, além de precipitações fracas no Agreste. No domingo (17), o cenário é de redução das precipitações, com previsão apenas de chuvas fracas nessas regiões.

Somente o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco seguem sem registro esperado de chuva, tanto no sábado, quanto no domingo.

Maiores acumulados nas últimas 12 horas

Nas últimas 12 horas, cidades registraram acumulados expressivos de chuva, com destaque para a RMR e a Zona da Mata. Veja abaixo a lista dos locais que ultrapassaram 20 mm:

Goiana - 53,72 mm

Paulista - 38,15 mm

Ilha de Itamaracá - 35,98 mm

Olinda - 31,27 mm

Araçoiaba - 25,82 mm

Recife - 25,8 mm

Abreu e Lima - 25,55 mm

Igarassu - 25,39 mm

Camaragibe - 25,36 mm

São Lourenço da Mata - 25,36 mm

Itapissuma - 24,45 mm

Cortês - 24,23 mm

Barreiros - 22,44 mm

Jaboatão dos Guararapes - 20,6 mm

Áreas de risco e contatos da Defesa Civil

A Defesa Civil orienta moradores de áreas vulneráveis, como encostas e locais sujeitos a alagamentos, a buscarem abrigo seguro em caso de sinais de deslizamento ou acúmulo de água. Em caso de emergência, os órgãos podem ser acionados gratuitamente pelos contatos:

Pernambuco (estadual) - 199 ou (81) 3181.2490

Recife - 0800.081.3400

Abreu e Lima - (81) 97347.2443

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Igarassu - (81) 99460.9073

Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844.5216

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992

São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407

Chuvas: entenda o significado dos níveis de alerta da Apac