Unidades do Expresso Cidadão recebem pontos de leitura

A ‘Expressoteca’ vai disponibilizar livros em nove unidades do Expresso Cidadão para incentivar a leitura da população

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e a Secretaria de Administração do Estado (SAD) lançaram, nesta quarta-feira (13), a ‘Expressoteca’, um projeto que disponibiliza pontos de leitura e acesso gratuito a livros nas unidades do Expresso Cidadão em Pernambuco.

A Expressoteca já está funcionando nas nove unidades, localizadas em Recife, Olinda, Carpina, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro e Petrolina.

A Cepe fez sua parte para contribuir com o espaço, doando 1.500 livros para o início dessa ação.

João Baltar Freire, presidente da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) - Leopoldo Conrado Nunes/Cepe

“O projeto é mais uma iniciativa que a Cepe abraça com carinho dentro de sua missão de incentivar a leitura e facilitar o acesso da população ao livro”, afirmou o presidente da Cepe, João Baltar Freire.

Expressoteca

A Cepe disponibilizou nos espaços livros de gêneros diversos, como: romance, conto, crônica, poesia, biografia, fotografia, artes cênicas e história, de autores pernambucanos e nacionais.

Além de produzir estantes específicas para o projeto, com rotação livre de 360 graus, as estantes carregam cerca de duzentos livros, que poderão ser levados para casa.

Adeílda Vasconcelos, dona de casa e moradora de Jardim São Paulo - Leopoldo Conrado Nunes/Cepe

Adeílda Vasconcelos é dona de casa e mora em Jardim São Paulo, mas precisou ir até o Expresso Cidadão do Pina e gostou da iniciativa.

“Gosto muito de ler, principalmente romances. Esse projeto é uma iniciativa muito boa, principalmente em espaços públicos como esse onde temos que esperar”, relata.

Onde encontrar a Expressoteca:

Expresso Boa Vista: Shopping Boa Vista - Endereço: R. do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife.

Expresso Pina: Shopping RioMar Recife – Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife.

Expresso Olinda: Shopping Patteo - Endereço: R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda.

Expresso Caruaru: Shopping Caruaru - Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, 800 - Indianópolis, Caruaru.

Expresso Petrolina: River Shopping - Endereço: Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 100 - Centro, Petrolina.

Expresso Garanhuns: Av. Lions Club, 305 - Aluísio Pinto, Garanhuns.

Expresso Vitória de Santo Antão: Vitória Park Shopping - Endereço: Av. Henrique de Holanda - Redenção, Vitória de Santo Antão.

Expresso Salgueiro: Shopping Salgueiro - Endereço: Av. Antônio Angelim, 570 - Santo Antônio, Salgueiro.

Expresso Carpina: Shopping Carpina - Endereço: PE-041, KM 02 - Bairro Novo, Carpina

