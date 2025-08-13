Unidades do Expresso Cidadão recebem pontos de leitura
A ‘Expressoteca’ vai disponibilizar livros em nove unidades do Expresso Cidadão para incentivar a leitura da população
A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e a Secretaria de Administração do Estado (SAD) lançaram, nesta quarta-feira (13), a ‘Expressoteca’, um projeto que disponibiliza pontos de leitura e acesso gratuito a livros nas unidades do Expresso Cidadão em Pernambuco.
A Expressoteca já está funcionando nas nove unidades, localizadas em Recife, Olinda, Carpina, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro e Petrolina.
A Cepe fez sua parte para contribuir com o espaço, doando 1.500 livros para o início dessa ação.
“O projeto é mais uma iniciativa que a Cepe abraça com carinho dentro de sua missão de incentivar a leitura e facilitar o acesso da população ao livro”, afirmou o presidente da Cepe, João Baltar Freire.
Expressoteca
A Cepe disponibilizou nos espaços livros de gêneros diversos, como: romance, conto, crônica, poesia, biografia, fotografia, artes cênicas e história, de autores pernambucanos e nacionais.
Além de produzir estantes específicas para o projeto, com rotação livre de 360 graus, as estantes carregam cerca de duzentos livros, que poderão ser levados para casa.
Adeílda Vasconcelos é dona de casa e mora em Jardim São Paulo, mas precisou ir até o Expresso Cidadão do Pina e gostou da iniciativa.
“Gosto muito de ler, principalmente romances. Esse projeto é uma iniciativa muito boa, principalmente em espaços públicos como esse onde temos que esperar”, relata.
Onde encontrar a Expressoteca:
Expresso Boa Vista: Shopping Boa Vista - Endereço: R. do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife.
Expresso Pina: Shopping RioMar Recife – Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife.
Expresso Olinda: Shopping Patteo - Endereço: R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda.
Expresso Caruaru: Shopping Caruaru - Endereço: Av. Adjar da Silva Casé, 800 - Indianópolis, Caruaru.
Expresso Petrolina: River Shopping - Endereço: Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 100 - Centro, Petrolina.
Expresso Garanhuns: Av. Lions Club, 305 - Aluísio Pinto, Garanhuns.
Expresso Vitória de Santo Antão: Vitória Park Shopping - Endereço: Av. Henrique de Holanda - Redenção, Vitória de Santo Antão.
Expresso Salgueiro: Shopping Salgueiro - Endereço: Av. Antônio Angelim, 570 - Santo Antônio, Salgueiro.
Expresso Carpina: Shopping Carpina - Endereço: PE-041, KM 02 - Bairro Novo, Carpina