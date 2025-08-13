Previsão do tempo: Apac aponta estiagem completa em Pernambuco nesta quarta-feira (13)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inmet contrasta com Apac ao indicar possibilidade de chuvas isoladas em municípios próximos ao litoral; temperaturas devem variar entre 16°C e 32°C

Em Pernambuco, esta quarta-feira (13) deve ser de sol e calor, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), que prevê estiagem para todas as regiões do estado.

Apac e Inmet divergem na previsão

A previsão contrasta com a do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, especialmente em cidades mais próximas ao litoral.

Temperaturas previstas

O Inmet prevê que as temperaturas no estado variem de 16°C a 32°C, nesta quarta-feira (13). Confira as mínimas e máximas para cidades da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco:

Recife: mínima de 22°C e máxima de 30°C

Caruaru: mínima de 17°C e máxima de 29°C

Petrolina: mínima de 18°C e máxima de 31°C

Serra Talhada: mínima de 16°C e máxima de 32°C

Carpina: mínima de 19°C e máxima de 31°C

Palmares: mínima de 19°C e máxima de 31°C

Chuvas nas últimas 24 horas

Apesar da previsão de estiagem para hoje, a Apac registrou alguns acumulados acima de 10 mm nas últimas 24 horas:

Catende - 24,55 mm

Rio Formoso - 22,44 mm

Tamandaré - 13,8 mm

Barreiros - 11,43 mm

Ilha de Itamaracá - 11,19 mm

Xexéu - 10,24 mm

