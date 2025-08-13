fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Apac aponta estiagem completa em Pernambuco nesta quarta-feira (13)

Inmet contrasta com Apac ao indicar possibilidade de chuvas isoladas em municípios próximos ao litoral; temperaturas devem variar entre 16°C e 32°C

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 13/08/2025 às 7:37
Faz sol em Pernambuco
Faz sol em Pernambuco - Cristiane Ribeiro/JC

Clique aqui e escute a matéria

Em Pernambuco, esta quarta-feira (13) deve ser de sol e calor, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), que prevê estiagem para todas as regiões do estado.

Apac e Inmet divergem na previsão

A previsão contrasta com a do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, especialmente em cidades mais próximas ao litoral.

Leia Também

Temperaturas previstas

O Inmet prevê que as temperaturas no estado variem de 16°C a 32°C, nesta quarta-feira (13). Confira as mínimas e máximas para cidades da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco:

  • Recife: mínima de 22°C e máxima de 30°C
  • Caruaru: mínima de 17°C e máxima de 29°C
  • Petrolina: mínima de 18°C e máxima de 31°C
  • Serra Talhada: mínima de 16°C e máxima de 32°C
  • Carpina: mínima de 19°C e máxima de 31°C
  • Palmares: mínima de 19°C e máxima de 31°C

Chuvas nas últimas 24 horas

Apesar da previsão de estiagem para hoje, a Apac registrou alguns acumulados acima de 10 mm nas últimas 24 horas:

  • Catende - 24,55 mm
  • Rio Formoso - 22,44 mm
  • Tamandaré - 13,8 mm
  • Barreiros - 11,43 mm
  • Ilha de Itamaracá - 11,19 mm
  • Xexéu - 10,24 mm

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Pagamento do Fundef beneficiará cerca de 53 mil profissionais da educação; recurso já está na conta do Governo de Pernambuco
PAGAMENTO

Pagamento do Fundef beneficiará cerca de 53 mil profissionais da educação; recurso já está na conta do Governo de Pernambuco
Falta de quórum na Alepe adia votação de indicação de Virgílio Oliveira
PERNAMBUCO

Falta de quórum na Alepe adia votação de indicação de Virgílio Oliveira

Compartilhe

Tags