Falta de quórum na Alepe adia votação de indicação de Virgílio Oliveira

Apesar da presença de 31 deputados no plenário, apenas 23 se encontravam aptos a votar, sendo que eram necessários 25; saiba detalhes

O advogado Virgílio Oliveira ainda não teve seu nome aprovado oficialmente para assumir o cargo de administrador geral de Fernando de Noronha.

Na manhã desta terça-feira (12), a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) aprovou a escolha de Virgílio por unanimidade e o advogado foi avisado que a votação no plenário seria colocada em pauta.

Entretanto, apesar da presença de 31 deputados no plenário, apenas 23 se encontravam aptos a votar, sendo que eram necessários 25.

Virgílio é filho do deputado federal Waldemar Oliveira (Avante) e ocupa o cargo de administrador-adjunto desde maio.

Tema retorna à pauta na próxima semana

A previsão agora é que o tema volte à pauta na próxima terça-feira (19).

Enquanto isso, ele segue no comando do arquipélago como administrador-adjunto, cargo para o qual foi nomeado pela governadora Raquel Lyra (PSD).

Antes da notícia sobre a falta de quórum na Alepe, a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), destacou em entrevista ao JC que Virgílio já vinha exercendo funções de liderança na administração da ilha.

“Virgílio já vinha atuando. A governadora o nomeou como secretário, como administrador-adjunto, então o trabalho não parou em nenhum momento. E agora ele vai poder assumir de fato e de direito aquilo que já vem exercendo nesses últimos meses em Noronha”, afirmou, durante agenda em Itapissuma.

