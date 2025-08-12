Falta de quórum na Alepe adia votação de indicação de Virgílio Oliveira
Apesar da presença de 31 deputados no plenário, apenas 23 se encontravam aptos a votar, sendo que eram necessários 25; saiba detalhes
O advogado Virgílio Oliveira ainda não teve seu nome aprovado oficialmente para assumir o cargo de administrador geral de Fernando de Noronha.
Na manhã desta terça-feira (12), a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) aprovou a escolha de Virgílio por unanimidade e o advogado foi avisado que a votação no plenário seria colocada em pauta.
Entretanto, apesar da presença de 31 deputados no plenário, apenas 23 se encontravam aptos a votar, sendo que eram necessários 25.
Virgílio é filho do deputado federal Waldemar Oliveira (Avante) e ocupa o cargo de administrador-adjunto desde maio.
Tema retorna à pauta na próxima semana
A previsão agora é que o tema volte à pauta na próxima terça-feira (19).
Enquanto isso, ele segue no comando do arquipélago como administrador-adjunto, cargo para o qual foi nomeado pela governadora Raquel Lyra (PSD).
Antes da notícia sobre a falta de quórum na Alepe, a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), destacou em entrevista ao JC que Virgílio já vinha exercendo funções de liderança na administração da ilha.
“Virgílio já vinha atuando. A governadora o nomeou como secretário, como administrador-adjunto, então o trabalho não parou em nenhum momento. E agora ele vai poder assumir de fato e de direito aquilo que já vem exercendo nesses últimos meses em Noronha”, afirmou, durante agenda em Itapissuma.