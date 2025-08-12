fechar
CPI na Alepe ainda nem foi instalada e já provoca debates acalorados no plenário

A deputada Dani Portela (PSOL) ocupou a tribuna da Alepe, nesta segunda, para responder acusações que, segundo ela, foram publicadas na internet

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 12/08/2025 às 7:31
Os deputados estaduais Renato Antunes(PL),Izaias Régis(PSDB), Dani Portela(PSOL) e Antonio Moraes(PP)
Os deputados estaduais Renato Antunes(PL),Izaias Régis(PSDB), Dani Portela(PSOL) e Antonio Moraes(PP) - Reprodução Blogdellas

Autora da proposta de uma CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito – para apurar supostas irregularidades no processo de licitação da publicidade do Governo do Estado, a deputada do PSOL, Dani Portela, ocupou a tribuna da Alepe esta segunda-feira para responder a acusações que, segundo ela, foram publicadas na internet, informando que a mesma pagou serviços do seu gabinete a uma empresa que teria como proprietário um tio do seu marido. No pronunciamento ela desmentiu a informação – “não tenho empresa fantasma no meu gabinete” – e afirmou que “existem perfis na internet atacando a oposição e que , pelo menos um deles, receberia verbas do setor de comunicação do Governo.”

Quase aos gritos, a deputada falou no pequeno expediente não sendo possível a nenhum outro deputado aparteá-la e chegou a acusar a governadora pelos ataques nas redes sociais, acrescentando “primeira mulher eleita governadora ela prometeu na campanha agir diferente mas não era verdade”. Três deputados, também dentro do pequeno expediente, rebateram o pronunciamento da deputada: Izaías Régis, Renato Antunes e Antonio Moraes. Todos defenderam a governadora e afirmaram que Dani Portela não teria provas do que dissera na tribuna.

Renato Antunes até se solidarizou com a deputada pela postagem nas redes, mas disse que ela não podia estar acusando o Governo sem provar o que estava falando. E aproveitou para atacar a CPI, acrescentando: “não passa de pirotecnia, de ameaça e de antecipação da campanha eleitoral. Toda CPI precisa se basear em um fato comprovado e nessa não há nenhum fato deste tipo, só ilações”- concluiu. Antonio Moraes foi mais além : “aqui nesta casa tá ficando recorrente culpar a governadora e isso precisa acabar. Eu não acredito que perfis fantasma na internet atacando a oposição venham recebendo verbas do Governo, pois o Governo não iria pagar a quem não estivesse registrado. Acontece que Raquel está trabalhando e incomodando a oposição que vem atacando sistematicamente a pessoa dela. Nunca um governador pernambucano foi tão atacado como está sendo Raquel e isso é pura perseguição decorrente do fato dela ser mulher e de ter como vice também uma mulher”.

Lula e Janja em Pernambuco

O presidente Lula vai estar em Pernambuco esta quinta-feira mas ainda não tem agenda definida. Segundo o senador Humberto Costa, só esta terça a programação deve ser fechada mas em princípio ele viria anunciar investimento nas áreas periféricas. Já a primeira dama Janja da Silva está com visita programada para esta terça aos municípios de Igarassu e Itapissuma para encontro com marisqueiras. Na companhia dos ministros André de Paula e Aniele Franco, Janja deve anunciar um programa de aquisição das cascas de marisco pelo Governo Federal para uso na produção de ração e remédios.

Formação de chapas estressa políticos

Embora alguns partidos já estejam filiando candidatos a deputado federal e estadual com o objetivo de atrair mais pretendentes aos cargos e engordando as chamadas caldas (pretendentes que somam votos mas não têm estrutura para vencer a eleição) algumas legendas estão encontrando dificuldade para avançar por este caminho e é provável que tenham que acabar perdendo mais pretendentes do que ganhando. O prazo limite é abril do ano que vem, quando acontece a janela partidária e encerra o prazo para mudar de partido.

Pergunta que não quer calar

Em que vai dar a CPI depois que o Governo assegurou maioria na comissão?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com

