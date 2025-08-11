Prefeitos articulam nota a favor da concessão da Compesa, em resposta a João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito João Campos nos debates da Esfera Brasil criticou o que chamou de "falta de mais diálogo" do estado com prefeitos no processo de concessão

Prefeitos da Região Metropolitana e do Interior planejam divulgar nota conjunta nas próximas horas em defesa da concessão da Compesa e em resposta ao prefeito João Campos que, nos debates da Esfera Brasil, realizados no Recife este sábado, criticou o que chamou de “falta de mais diálogo”do estado com os prefeitos no processo de concessão. Ele disse que “houve por parte do estado um desejo de velocidade e pouca escuta”, concluindo: “isso não é tarefa de Governo, mas de Estado”.

João se manifestou ao ser ouvido pela imprensa a respeito da informação dada pela governadora Raquel Lyra no mesmo evento de que “a concessão da rede de distribuição de água e tratamento de esgoto da Compesa está para ser confirmada agora em agosto com o lançamento do edital do leilão e a expectativa é de R$ 20 bilhões de investimento”. O prefeito de Riacho das Almas, Dioclécio Rosendo, um dos articuladores da nota-resposta disse a este blog que, “a afirmação correta do prefeito do Recife deveria ter sido a de que ele faltou aos debates porque foi isso que ocorreu. Enquanto prefeito fui convidado e participei de vários debates, reuniões presenciais, online, audiências públicas regionais, encontros no TCE, na Amupe, na Alepe. Nós prefeitos aprovamos a proposta, agora o Recife se absteve, portanto não pode falar que não houve debates. Foram mais de sete meses de discussão” – concluiu.

Segundo ele, “a proposta em análise e que aguarda parecer do TCE foi aprovada sem voto contra. Tivemos apenas 5 abstenções, entre elas a do Recife”. Para Dioclécio “é temerosa essa manifestação de João Campos na hora em que estamos para fazer um leilão. Isso pode até contribuir para reduzir o valor a ser arrecadado pelo estado, o que é lastimável”. Explicou que por isso teve a ideia de propor uma nota de apoio à concessão. “Estou certo que vamos ter o apoio de quase todos os prefeitos pois esperamos isso há muito tempo. Não aguentamos mais conviver com a falta d’água ou os rodízios. Recebemos mais de mil contribuições durante os debates algumas de prefeitos do PSB” – observou.

Compesa se manifesta

O presidente da Compesa, Alex Campos, explicou que “a proposta de concessão foi elaborada com robustez e rigor técnico. Pernambuco teve a sorte de contar com as experiências anteriores dos estados que já fizeram concessão para aprimorar os estudos que levaram à aprovação do nosso projeto. O modelo de hoje em que a Compesa fazia desde a captação de água à distribuição da mesma e cuidava da rede de esgotos se esgotou. Já deu o que tinha que dar. Diante do desafio de universalização do processo, como determinou o marco do saneamento, só com o apoio e investimento privado vamos conseguir cumprir o estabelecido”.

TCE em análise final

O Tribunal de Contas do Estado deve, pelo que espera a Compesa, dar seu parecer sobre a concessão ainda este mês. O conselheiro relator é Dirceu Rodolfo. Após a manifestação técnica do TCE o estado vai publicar o edital com a data do leilão que deve acontecer 60 dias após a publicação do edital. Haverá abertura de inscrição para as empresas que desejarem participar do leilão sendo obrigadas a cumprir o que estado determinará em seu edital, incluindo o compromisso de cumprir o plano de enfrentamento à intermitência que hoje leva municípios como São Bento do Una a enfrentar 25 dias sem água para apenas 5 com água, todos os meses”.

Todo dinheiro para o setor

O presidente da Compesa ressalta que “a governadora Raquel Lyra já decidiu que todos os recursos arrecadados no leilão serão aplicados na produção e distribuição da água e na rede de esgotos. Ao contrário de alguns estados que fizeram aplicação em outras áreas aqui isso não vai ocorrer”. Ele entende que essa é uma das garantias importantes de serem ressaltadas na proposta pernambucana.

Pergunta que não quer calar

