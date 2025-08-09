Dueire e sua incansável luta pela vaga de senador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dueire recebeu do MDB nacional garantia de que vai definir o destino da legenda na eleição do próximo ano de acordo com espaço que lhe for assegurado

Esta semana, o senador Fernando Dueire liberou para divulgação o apoio de mais dois prefeitos de Pernambuco à sua reeleição para o Senado em 2026. Com isso chegam a 17 os chefes de executivos municipais já fechados com a sua candidatura mas, pelas contas da assessoria do senador, já são 86 os prefeitos comprometidos com ele. Os demais virão a público de forma paulatina até o final do ano: “até lá o número vai aumentar ainda mais. Pode chegar aos 100 prefeitos”- afirmou a este blog um dos assessores do senador.

Suplente do senador Jarbas Vasconcelos, Dueire atuou no gabinete de Jarbas durante os primeiros quatro anos de mandato e, com a renúncia do mesmo, assumiu em definitivo o cargo. De forma tranquila e sem fazer barulho abriu seu gabinete de Brasília para prefeitos, vice-prefeitos e outras lideranças políticas tratando de projetos municipais encalhados na burocracia brasiliense que consegue desvencilhar ou da liberação de muitas emendas que vêm garantindo serviços e obras para municípios cada vez mais necessitados de assistência do Governo Federal.

Até pouco tempo, ninguém no meio político apostava suas fichas no Senador que diretamente nunca disputou eleição. Tem, porém, uma história de vida dedicada ao serviço público, assumindo secretarias estaduais ou órgãos de destaque. O seu ápice aconteceu no Governo Jarbas onde comandou grandes obras, como a duplicação da BR-232, e ganhou a confiança do então governador ao ponto de virar seu assessor pessoal até a aposentadoria. Hoje, além do gabinete de Jarbas em Brasília, tem lugar reservado no Centro Debate, no Recife, onde também recebe prefeitos e aliados.

Dueire recebeu do MDB nacional a garantia de que vai definir o destino da legenda na eleição do próximo ano de acordo com o espaço que lhe for assegurado na chapa majoritária. Hoje ele está muito próximo da governadora Raquel Lyra e até declarou apoio a ela em entrevista dada ao blog de Alberes Xavier esta semana. Com o cacife que está obtendo a partir dos prefeitos seus aliados, vai chegar com força na negociação política do próximo ano.

Fogo no parquinho

Vai pegar fogo o clima no bolsonarismo pernambucano a partir da destituição de Gilson Machado da direção do PL no Recife feita pelo presidente nacional Valdemar Costa Neto. Pelo número de troca de mensagens de bolsonaristas em grupos de whatsapp desde que a destituição foi tornada pública e aos quais este blog teve acesso, a situação pode ficar pesada nos próximos dias.

Em Washington

Ao mesmo tempo em que o PL local estará envolvido em questões paroquiais, a notícia dada esta sexta-feira pela imprensa nacional sobre a convocação do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo para reuniões na Casa Branca quarta e quinta da próxima semana demonstra que podem vir novidades por aí. Eduardo e Paulo devem ser recebidos por auxiliares diretos do presidente para fazer uma análise do quadro político brasileiro. Eles não têm sido ouvidos sobre tarifas. Pelo menos por enquanto.

Pergunta que não quer calar

Em que vai dar o acirramento no entorno do PL após a destituição de Gilson Machado?

