'Governo sempre acreditou que o empréstimo será aprovado', diz Priscila Krause sobre R$ 3,2 bilhões travados na Alepe

"Sempre apostamos no diálogo e na cooperação, e seguiremos assim", afirma vice-governadora em agenda do governo federal em Itapissuma

Clique aqui e escute a matéria

A vice-governadora Priscila Krause afirmou que o Governo de Pernambuco "acredita e sempre acreditou que os empréstimos de R$ 3,2 bilhões serão aprovados" pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), durante coletiva realizada em Itapissuma, no Litoral Norte, nesta terça-feira (12).

"A gente sempre apostou no diálogo, sempre apostou na cooperação e vai continuar apostando. A governadora é incansável no exercício da conversa, no exercício democrático, no esforço de ampliar as possibilidades de diálogo e de busca de consenso para Pernambuco, que está sempre em jogo, para garantir o melhor para o povo pernambucano”, declarou Krause.

Na casa legislativa, a oposição acusa a gestão de falta de eficiência na execução dos recursos já autorizados.

'Relação com Lula é boa e institucional', diz Krause

Na ocasião, a primeira-dama Janja Lula da Silva e o ministro da Pesca entregaram computadores para a comunidade pesqueira local, além de anunciar um projeto de bioindústria para transformação de resíduos de mariscos.

Krause destacou a boa relação do Governo Raquel Lyra com o governo federal como "uma relação institucional".

"Desde o primeiro momento, o presidente Lula, junto aos seus ministros, sempre manteve as portas abertas para a governadora e para Pernambuco. Somos o estado que mais apresenta projetos para buscar recursos do governo federal."

A vice-governadora também ressaltou ações do Governo do Estado na área da pesca, foco do evento. "Lançamos o edital PE Produz, com verba específica para projetos para a área da pesca e com foco nas mulheres. Do total, R$ 6 milhões serão destinados à agricultura e à pesca", afirmou.

Ela ainda mencionou o PE Produz, os R$ 5 milhões investidos para a reforma do Mercado de Itapissuma e as discussões na Adepe para soluções voltadas à pesca.

