'Enfim, a sociedade colocou olhar sobre a regularização das redes', diz Janja em Pernambuco

Primeira-dama cumpriu agenda com o ministro da Pesca, André de Paula, com entrega de computadores e anúncio de bioindústria para resíduos de mariscos

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, voltou a defender a regularização das redes em coletiva durante agenda do governo federal em Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco.

"Tenho repetido sobre isso às vezes e fui muito criticada. Mas parece que, enfim, a sociedade colocou olhar sobre isso", disse, em meio às discussões sobre exploração de crianças nas redes.

"Estou muito feliz com isso, porque eu acho que a gente precisa proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Não podemos deixar eles serem mais expostos ao que acontece nas redes, sem que haja responsabilização".

Iniciativas para a pesca artesanal

Na visita, foram entregues computadores a representantes das Colônias de Pescadores e Pescadoras do estado, em ação conjunta com o Programa Computadores para Inclusão, do Ministério das Comunicações. Também foi anunciado o projeto de uma bioindústria para transformação de resíduos de mariscos.

A agenda foi cumprida ao lado do ministro da Pesca, André de Paula (PSD), e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A vice-governadora Priscila Krause (PSDB) também marcou presença, como como os deputados JOão Paulo (PT), Rosa Amorim (PT) e a cirandeira Lia de Itamaracá.

Inicialmente, a visita também previa passagem por uma Creche Municipal Tia Nai, no município de Igarassu, que foi cancelada. A agenda foi marcada por um tumulto inesperado, fazendo com que Janja evitasse almoçar em uma área com tenda prevista.

Escuta e valorização das marisqueiras locais

Janja Lula da Silva durante visita de Janja Lula da Silva em Itapissuma (PE) - LETÍCIA MENDES/DIVULGAÇÃO

Na coletiva, a primeira-dama afirmou que o enfoque da visita foi a escuta com as marisqueiras do município, conhecido pelos frutos do mar. "São as mulheres que buscam soluções para os seus territórios, que têm resiliência, projetos e são muito impactadas pelas mudanças climáticas. Hoje, eu vim conversar e ouvir delas e poder levar para a CO-30 os anseios delas aqui", disse Janja.

Ela também ressaltou a importância de proteger o "ecossistema dos mangues". "É dele de onde elas tiram o sustento. Então, eu acho que os manguezais são muito importantes para o sequestro de carbono. A gente precisa proteger os manguezais brasileiros e a gente tem projeto para isso. A gente tem o Ministério da Pesca junto com a Marinha para proteção dos nossos mangues, que é de onde essas mulheres daqui de Itapissuma tiram o seu sustento."

Joana Mousinho, liderança das marisqueiras, ladeada por André de Paula e Janja Lula da Silva, durante ação do governo federal em Itapissuma (PE) - LETÍCIA MENDES/SJCC

Outro destaque do evento foi a homenagem a Joana Mousinho, uma liderança das marisqueiras que foi a primeira mulher a ser presidente da Federação de Pescadores. "Nós temos brigado pelo território livre, água limpa sem poluição e também pela saúde das pescadoras. Nós precisamos de muita saúde para poder ir pescar e trazer o nosso pão para as nossas casas", disse Joana.

Agenda no Nordeste continua

Nesta quarta-feira, 13 de agosto, Janja visitará a Coopmaris, em Alagoas. No local, será apresentado o projeto de aproveitamento de resíduos de mariscos, com destaque para iniciativas que geram renda e reduzem o impacto ambiental.

A primeira-dama e os ministros também irão conhecer o projeto Biofábrica – “Sustentabilidade e Valorização da Cadeia de Ostras e Mariscos no Nordeste”, realizado pelo MPA em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), e a iniciativa de aproveitamento da casca do sururu para geração de renda e redução de resíduos.