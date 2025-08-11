Vídeo do Felca: Entenda as denúncias de 'adultização' de crianças que chegaram ao Ministério Público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O youtuber Felca, de 27 anos, tornou-se um dos assuntos mais comentados no Brasil após publicar, na última quarta-feira (6), o vídeo "adultização", que denuncia casos de exploração de crianças e adolescentes na internet.

Entre os principais alvos das acusações está o influenciador digital Hytalo Santos, que acumula mais de 20 milhões de seguidores.

O conteúdo viralizou rapidamente, ultrapassando 26 milhões de visualizações e levantando debates sobre limites éticos na produção de conteúdo com menores de idade.

O que Felca mostra no vídeo

No vídeo, Felca detalha a trajetória de "Kamylinha", que entrou na "turma do Hytalo" aos 12 anos e permaneceu no grupo até os 17.

Segundo o youtuber, Hytalo Santos teria criado um formato de “reality show” com clima adulto, semelhante ao programa “De Férias com Ex”, da MTV, incluindo conversas sobre relacionamentos entre menores.

Felca acusa Hytalo de publicar vídeos com adolescentes em roupas curtas e comportamentos sugestivos, como cenas de Kamylinha "rebolando no colo de outro menor" sob aplausos de adultos.

Aos 17 anos, ela também teria aparecido em um vídeo de pós-operatório após implante de silicone nos seios.

MP e Polícia investigam Hytalo Santos

As denúncias citadas no vídeo de Felca resultaram na abertura de um inquérito policial e em investigações do Ministério Público do Trabalho da 13ª Região.

O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) instaurou duas frentes de apuração contra Hytalo Santos em 2024 e também passou a investigar os pais de crianças e adolescentes presentes nos vídeos do influenciador.

As redes sociais de Kamylinha foram removidas por decisão judicial. Desde sexta-feira (8), a conta de Hytalo no Instagram está fora do ar.

Quem é Felca?

Felca, nome artístico de Felipe Bressamin Pereira, nasceu em Londrina (PR) e atualmente vive em São Paulo. Ele iniciou sua carreira online em 2012 como streamer de videogames e hoje é conhecido por vídeos de humor e reacts.

Seu canal no YouTube soma mais de 5,4 milhões de inscritos, e o perfil no Instagram, 14,5 milhões de seguidores.

Em maio de 2023, ganhou destaque nacional com um review de um produto da marca Wepink, da influenciadora Virgínia Fonseca, que superou 20 milhões de visualizações.

Quem é Hytalo Santos?

Hítalo José Santos Silva, mais conhecido como Hytalo Santos, de 28 anos, é natural de Cajazeiras - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

Hytalo José Santos Silva, 28 anos, é natural de Cajazeiras (PB) e produz conteúdo similar ao de Carlinhos Maia, reunindo pessoas em uma casa e exibindo sua rotina.

Em seus vídeos, chama as meninas de “filhas” e os meninos de “genros”. Ele também administra um perfil de sorteios com mais de 1,9 milhão de seguidores, oferecendo prêmios como celulares e automóveis.

