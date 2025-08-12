Ceasa começa processo de modernização no sistema de acesso
O centro está fazendo uma migração dos sistemas de acesso do analógico para o digital. Entradas e saídas de veículos terão mais agilidade e segurança
Clique aqui e escute a matéria
O Ceasa-PE recebe cerca de 15 mil veículos por dia e, agora, está passando por um processo de modernização no sistema de estacionamento, para que ele se torne 100% digital.
Depois de 20 anos funcionando com o sistema analógico, agora o Ceasa está implantando o modelo digital, com tecnologia para leitura automática de placas e liberação rápida.
Esse novo sistema pretende reduzir pela metade o tempo de acesso e saída. As câmeras farão a leitura de placas dos veículos, integrando as informações ao banco de dados do Ceasa-PE e compartilhando com órgãos como a Secretaria de Defesa Social e o Detran.
Acesso aos portões
Por enquanto, estão mantendo os dois sistemas (analógico e digital) ativos até que todas as portarias sejam adaptadas.
Cada mudança completa no modelo tem um prazo estimado de 20 dias úteis por portaria.
A Portaria cinco já funciona de maneira 100% digital, assim como vai ser a nova portaria que está sendo instalada, de número seis.
O processo de digitalização está acontecendo na Portaria dois, que está temporariamente interditada até que a modernização seja concluída.
Após a conclusão da P2, o processo será feito na Portaria 1, Portaria 3 (exclusiva do Romaneio) e 4.
Os motoristas precisam estar atentos: quem entrar por uma portaria digital, deve sair por outra portaria também digital. Assim como as analógicas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Modernização
O diretor Técnico-Operacional do Ceasa-PE, Charles Gultiergue, vê a mudança como importante para a modernizar a infraestrutura e melhorar a experiência dos clientes.
“Esse período de implementação pode trazer alguns desconfortos aos nossos clientes e permissionários, mas é temporário e o resultado final será extremamente compensador.”, explicou.
A previsão é de que a implantação do sistema esteja completa em todas as portarias antes do último trimestre do ano.