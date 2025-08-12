Ceasa começa processo de modernização no sistema de acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O centro está fazendo uma migração dos sistemas de acesso do analógico para o digital. Entradas e saídas de veículos terão mais agilidade e segurança

Clique aqui e escute a matéria

O Ceasa-PE recebe cerca de 15 mil veículos por dia e, agora, está passando por um processo de modernização no sistema de estacionamento, para que ele se torne 100% digital.

Depois de 20 anos funcionando com o sistema analógico, agora o Ceasa está implantando o modelo digital, com tecnologia para leitura automática de placas e liberação rápida.

Esse novo sistema pretende reduzir pela metade o tempo de acesso e saída. As câmeras farão a leitura de placas dos veículos, integrando as informações ao banco de dados do Ceasa-PE e compartilhando com órgãos como a Secretaria de Defesa Social e o Detran.

Acesso aos portões

Por enquanto, estão mantendo os dois sistemas (analógico e digital) ativos até que todas as portarias sejam adaptadas.

Cada mudança completa no modelo tem um prazo estimado de 20 dias úteis por portaria.

A Portaria cinco já funciona de maneira 100% digital, assim como vai ser a nova portaria que está sendo instalada, de número seis.

O processo de digitalização está acontecendo na Portaria dois, que está temporariamente interditada até que a modernização seja concluída.

Após a conclusão da P2, o processo será feito na Portaria 1, Portaria 3 (exclusiva do Romaneio) e 4.

Os motoristas precisam estar atentos: quem entrar por uma portaria digital, deve sair por outra portaria também digital. Assim como as analógicas.

Modernização

O diretor Técnico-Operacional do Ceasa-PE, Charles Gultiergue, vê a mudança como importante para a modernizar a infraestrutura e melhorar a experiência dos clientes.

“Esse período de implementação pode trazer alguns desconfortos aos nossos clientes e permissionários, mas é temporário e o resultado final será extremamente compensador.”, explicou.

A previsão é de que a implantação do sistema esteja completa em todas as portarias antes do último trimestre do ano.

Saiba como acessar o JC Premium