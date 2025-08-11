Brasil em Código 2025 debate o futuro das relações marca-consumidor
Movimentando grandes empresas ligados ao comércio e à tecnologia em São Paulo-SP, a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil realizou, na última quinta-feira (7), o Brasil em Código 2025, sob o tema "Inovando com Transparência".
O evento, consolidado como o principal encontro de inovação, tecnologia e negócios promovido pela associação, reuniu mais de dois mil participantes no Espaço Arca, na capital paulista, para debater o futuro das relações entre marcas e consumidores. As inscrições para esta edição cresceram quase 30%.
Com uma série de painéis e debates, o encontro destacou a confiança como um fator determinante e reforçou a premissa de que não há inovação relevante sem transparência, e nem competitividade sem confiança.
Ao longo do dia, líderes empresariais, executivos de tecnologia, profissionais de comunicação e representantes do setor produtivo trocaram experiências sobre como a inovação pode sustentar práticas mais abertas, rastreáveis e alinhadas às novas exigências do consumidor.
A programação incluiu painéis sobre temas como rastreabilidade, governança, ESG (Ambiental, Social e Governança), inteligência artificial e cultura organizacional. Para João Carlos de Oliveira, presidente da GS1 Brasil, a escolha do tema reflete uma demanda crescente do mercado.
"Os consumidores querem saber o que compram, de onde vem, como foi produzido e qual o impacto gera", ressaltou.
O evento também enfatizou a importância da digitalização dos produtos por meio do QR Code Padrão GS1, uma tecnologia que atua como ponte entre embalagem, informação e experiência.
Em sua 13ª edição, o Brasil em Código evoluiu de um formato focado apenas em conteúdo para incluir estandes de parceiros e um marketplace, propiciando um movimento muito maior.
Este ano, foram agregadas novas experiências, como um espaço para startups - apoiado pela GS1 Brasil Venture, focada em apoiar startups nos segmentos de atuação da GS1 - e uma rodada de negócios com o Instituto Mulheres do Varejo, que trouxe 16 varejistas e gerou negócios significativos.
Evento multissetorial
Embora o setor varejista seja um dos mais impactados e representativos, o evento é multissetorial, com a presença de indústrias, atacadistas, e empresas de tecnologia e serviços de diversos segmentos, incluindo farmacêutico e têxtil.
"O varejo é importante? Sim. Mas a indústria também é. A gente tem parcerias com vários marketplaces aqui que também estão com a gente", complementou o presidente da GS1.
Inteligência Artificial no varejo
Um dos expositores do evento foi a Green Tech Solutions, que se destacou com suas soluções de Smart Retail, que integram inteligência artificial para transformar o dia a dia do varejo.
A empresa atua como um "guarda-chuva" de soluções, em parceria com grandes empresas como a Dahua, utilizando seu software DSS para consolidar dados e oferecer um dashboard completo aos varejistas.
As soluções da Green Tech Solutions abrangem diversas áreas da loja, proporcionando uma gestão mais estratégica e segura:
- Fluxo de Pessoas: Monitoramento da entrada e saída da loja, reconhecimento facial (câmeras Series 7 podem identificar 120 faces por segundo), e gestão de pessoas. É possível criar bancos de dados de clientes VIP ou pessoas não gratas, com alertas em tempo real sobre seu retorno.
- Otimização do Espaço: Mapas de calor e de permanência para entender o fluxo interno da loja, auxiliando na disposição de gôndolas e produtos e quantificando o desempenho de corredores.
- Controle de Produtos: Uso de body cams para monitorar a entrada e saída de produtos (inbound/outbound), ajudando a prevenir desvios e extravios.
- Checkout Inteligente: Monitoramento do balcão de pagamentos, self-checkout e verificação da correta etiquetagem dos produtos.
A proposta da Green Tech Solutions é customizável, permitindo que os varejistas comecem com as soluções que atendem suas maiores dores e evoluam gradualmente, sem a necessidade de implementar tudo de uma vez.
Rastreabilidade e eficiência na cadeia de suprimentos
Outra empresa presente no Brasil em Código foi a Zebra Technologies, que apresentou suas tecnologias de rastreabilidade e captura de dados e informação, que se mostraram fundamentais para a eficiência da cadeia de suprimentos.
A empresa fornece hardware (impressoras de código de barras e RFID, leitores industriais, coletores de dados, tablets) e um ecossistema de aplicativos que se conectam a soluções de parceiros, entregando uma solução integrada ao cliente.
Para ilustrar a capacidade de sua tecnologia, a Zebra mencionou seu patrocínio à liga norte-americana de futebol americano, a NFL (National Football League), onde tags no corpo dos jogadores se comunicam com antenas no campo para fornecer estatísticas em tempo real, como velocidade e proximidade.
Essa mesma tecnologia é aplicada em diversos setores da indústria:
- Manufatura: Rastreamento de materiais e pallets dentro de armazéns, apontamento de produção e confirmação de composição de produtos.
- Varejo: Uso em frentes de caixa e, notavelmente, em sistemas de autoatendimento baseados em RFID para agilizar as compras.
- Saúde: Rastreamento de pacientes, com impressoras específicas para pulseiras de identificação.
Os equipamentos da Zebra são robustos e adaptados às necessidades específicas de cada ambiente, seja para a indústria (exigindo maior durabilidade), saúde (com sistemas de limpeza específicos) ou áreas externas como mineração e portos (resistentes ao tempo).
A aplicação da tecnologia da Zebra no varejo acontece em algumas lojas de departamento de vestuário. Essas lojas utilizam etiquetas RFID nos produtos, que são lidas instantaneamente quando o cliente coloca todos os itens dentro de uma sacola em uma área específica, eliminando a necessidade de escanear cada item individualmente.
Esse processo reduz drasticamente o tempo de fila, de 5-6 minutos por pessoa para menos de um minuto, melhorando a agilidade e a experiência do cliente.