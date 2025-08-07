GPT-5: Conheça o novo modelo da OpenAI que promete redefinir a inteligência artificial
Nova versão foi liberada nesta quinta-feira (7) e propõe uma IA mais ágil e humana. A ferramenta é usada por mais de 700 milhões de pessoas
Clique aqui e escute a matéria
A OpenAI anunciou nesta quinta-feira (7) o GPT-5, a mais nova geração de modelo de linguagem generativa, que agora está disponível gratuitamente para todos os usuários do ChatGPT e desenvolvedores da API (Application Programming Interface). Trata-se de uma interface que permite que empresas integrem os modelos de linguagem da OpenAI aos seus próprios serviços.
Os usuários que não assinam o serviço também estão inclusos, embora tenham limitações de uso diário.
Inovações e avanços
A empresa afirma que o sistema está mais confiável e natural nas conversas, reconhece melhor suas limitações e conta com pelo menos quatro modelos para finalidades distintas, apresentando avanços em sua programação.
Segundo o CEO da OpenAI, Sam Altman, o GPT-5 está mais rápido na execução de tarefas e representa um grande salto em relação às versões anteriores, oferecendo um nível de resposta comparável ao de um especialista com doutorado.
O sistema também evita o uso de emojis desnecessários nas interações e os modelos serão mais transparentes quando optarem por não responder a um prompt, devido às barreiras de segurança.
Outra novidade é o “test-time-compute”, que permite que o modelo dedique mais tempo para processar perguntas complexas e assim entregar respostas mais elaboradas e coerentes, reforçando sua capacidade de raciocínio.
Por fim, tem o sistema integrado, que combina os modelos tradicionais e os modelos de raciocínio em uma experiência única. Dessa forma, elimina a necessidade do usuário de escolher manualmente as diferentes versões do GPT.
Impacto do ChatGPT
Com o ChatGPT contando com mais de 700 milhões de acessos semanais, o GPT-5 chega como um recurso mais potente para tarefas que vão desde escrita e programação até análises em saúde e finanças.
No entanto, revisores iniciais destacaram que o salto em desempenho é notável, mas não tão drástico quanto o ocorrido em versões anteriores.
A OpenAI também planeja elevar sua avaliação de mercado para 500 bilhões de dólares, num momento em que a indústria, de modo geral, investe bilhões no desenvolvimento de infraestrutura de IA.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Chegamos ao AGI?
Durante uma reunião online com veículos de imprensa selecionados, jornalistas questionaram se o GPT-5 alcançou a inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês). Esse conceito estabelece que a IA teria a mesma capacidade cognitiva que um ser humano.
Altman afirmou que não, pois o aprendizado da IA não evolui conforme as interações são realizadas.
A OpenAI e Microsoft possuem uma parceria com investimentos de bilhões de dólares e fornecimento de infraestrutura de computação em nuvem, e esse contrato será encerrado quando a AGI for alcançada.