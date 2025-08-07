GPT-5: Conheça o novo modelo da OpenAI que promete redefinir a inteligência artificial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova versão foi liberada nesta quinta-feira (7) e propõe uma IA mais ágil e humana. A ferramenta é usada por mais de 700 milhões de pessoas

Clique aqui e escute a matéria

A OpenAI anunciou nesta quinta-feira (7) o GPT-5, a mais nova geração de modelo de linguagem generativa, que agora está disponível gratuitamente para todos os usuários do ChatGPT e desenvolvedores da API (Application Programming Interface). Trata-se de uma interface que permite que empresas integrem os modelos de linguagem da OpenAI aos seus próprios serviços.

Os usuários que não assinam o serviço também estão inclusos, embora tenham limitações de uso diário.

Inovações e avanços

A empresa afirma que o sistema está mais confiável e natural nas conversas, reconhece melhor suas limitações e conta com pelo menos quatro modelos para finalidades distintas, apresentando avanços em sua programação.

Segundo o CEO da OpenAI, Sam Altman, o GPT-5 está mais rápido na execução de tarefas e representa um grande salto em relação às versões anteriores, oferecendo um nível de resposta comparável ao de um especialista com doutorado.

O sistema também evita o uso de emojis desnecessários nas interações e os modelos serão mais transparentes quando optarem por não responder a um prompt, devido às barreiras de segurança.

Outra novidade é o “test-time-compute”, que permite que o modelo dedique mais tempo para processar perguntas complexas e assim entregar respostas mais elaboradas e coerentes, reforçando sua capacidade de raciocínio.

Por fim, tem o sistema integrado, que combina os modelos tradicionais e os modelos de raciocínio em uma experiência única. Dessa forma, elimina a necessidade do usuário de escolher manualmente as diferentes versões do GPT.

Impacto do ChatGPT

Com o ChatGPT contando com mais de 700 milhões de acessos semanais, o GPT-5 chega como um recurso mais potente para tarefas que vão desde escrita e programação até análises em saúde e finanças.

No entanto, revisores iniciais destacaram que o salto em desempenho é notável, mas não tão drástico quanto o ocorrido em versões anteriores.

A OpenAI também planeja elevar sua avaliação de mercado para 500 bilhões de dólares, num momento em que a indústria, de modo geral, investe bilhões no desenvolvimento de infraestrutura de IA.

Chegamos ao AGI?

Durante uma reunião online com veículos de imprensa selecionados, jornalistas questionaram se o GPT-5 alcançou a inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês). Esse conceito estabelece que a IA teria a mesma capacidade cognitiva que um ser humano.

Altman afirmou que não, pois o aprendizado da IA não evolui conforme as interações são realizadas.

A OpenAI e Microsoft possuem uma parceria com investimentos de bilhões de dólares e fornecimento de infraestrutura de computação em nuvem, e esse contrato será encerrado quando a AGI for alcançada.

