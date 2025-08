Brasil em Código 2025: Miguel Falabella e executivos debatem inovação e confiança; veja a programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o tema "Inovando com Transparência", o evento abordará o impacto de IA, ESG e rastreabilidade na relação entre marcas e consumidores nesta quinta

Em um cenário onde a confiança do consumidor se tornou um ativo crucial, a Associação Brasileira de Automação (GS1 Brasil) realiza, nesta quinta-feira (7), em São Paulo, o "Brasil em Código 2025".

O evento reunirá mais de 2 mil pessoas, incluindo grandes lideranças empresariais, para debater como a tecnologia pode criar relações mais transparentes e responsáveis entre as empresas e o público.

A programação do encontro, que acontece no Espaço Arca, inclui painéis sobre temas de ponta como rastreabilidade de produtos, governança, ESG, inteligência artificial e cultura organizacional.

Palestrantes de peso

O evento contará com um time diverso de especialistas. Entre os nomes confirmados, estão o ator e diretor Miguel Falabella, o economista da XP Investimentos, Alexandre Maluf, e executivos da área de tecnologia de dois dos maiores hospitais do país: Nilson Malta (Albert Einstein) e Alex Julian (Sírio-Libanês).

"A escolha do tema reflete uma demanda crescente do mercado. Os consumidores querem saber o que compram, de onde vem, como foi produzido e qual o impacto gera", pondera João Carlos de Oliveira, presidente da GS1 Brasil, entidade conhecida por gerenciar o padrão do código de barras no país.

Segundo a organização, o debate irá reforçar a importância de tecnologias como o QR Code como uma ponte direta e segura de informações entre a embalagem de um produto e o consumidor final.

Programação Completa:

Palco Principal Conexão

09h30 - Abertura: Recepção do professor Ricardo Vandré

09h40 - Palestra: Transformando adversidade em inovação: como reinvenção, conexões autênticas e propósito se tornam suas maiores ferramentas de sucesso (Com Miguel Falabella, ator e diretor Global)

(Com Miguel Falabella, ator e diretor Global) 10h50 - Boas vindas por João Carlos de Olveira , Presidente da GS1 Brasil

, Presidente da GS1 Brasil 11h25 - Painel: Compreendendo perspectivas econômicas para construção de seu negócio em cenários de incerteza (Debate com com Alexandre Maluf, da XP Inc., e Felipe Rodrigo Oliveira, da MAG Investimentos, com mediação de Guilherme Abbud, da Persevera Asset Management)

(Debate com com Alexandre Maluf, da XP Inc., e Felipe Rodrigo Oliveira, da MAG Investimentos, com mediação de Guilherme Abbud, da Persevera Asset Management) 12h05 - Intervalo

12h25 - Palestra: O futuro do trabalho não é um destino: É construção (Com Alexandre Pellaes, CEO da Exboss e professor da PUC-RS)

(Com Alexandre Pellaes, CEO da Exboss e professor da PUC-RS) 13h20 - Almoço: Aproveite a pausa para recarregar as energias!

17:55 - Palestra: Time de Heróis: Resultados Positivos

18h50 - Encerramento: Maestro João Carlos Martins

Palco Estratégia e Transformação

14h40 - Palestra: Segurança e Ética na Era Digital: Um olhar sobre a conduta humana em um mundo de novos desafios e regulações (Com Olga Pontes, vice-presidente do IBDEE)

(Com Olga Pontes, vice-presidente do IBDEE) 15h40 - Painel: Inteligência de Dados na Saúde: O Futuro do Cuidado Personalizado (Com Alex Julian, CIO do Hospital Sírio-Libanês, Jalmor Muller, CIO da Beneficência Portuguesa, e mediado por Nilson Malta, vice-presidente da GS1 Brasil)

(Com Alex Julian, CIO do Hospital Sírio-Libanês, Jalmor Muller, CIO da Beneficência Portuguesa, e mediado por Nilson Malta, vice-presidente da GS1 Brasil) 16h35 - Palestra: Os Pilares da Inovação: Liderança, Estratégia e Disrupção (Com Jefferson Denti, CDO de AI & GenAI da Deloitte)

Palco Impacto e Negócios

14h40 - Painel: Rastreabilidade no Agro: A Boa Prática que Gera Retorno (Stanley Oliveira, Researcher and Head da Embrapa, Marcel Sacco, CGO da BRF, e mediado por Giampaolo Buso, Diretor Setorial de Rastreabilidade da GS1 Brasil)

(Stanley Oliveira, Researcher and Head da Embrapa, Marcel Sacco, CGO da BRF, e mediado por Giampaolo Buso, Diretor Setorial de Rastreabilidade da GS1 Brasil) 15h40 - Painel: Como as Empresas se Reconstroem aos Olhos do Próprio Público (Com Adriana Salles, Co-Fundadora da HSM Management, e Pablo Toledo, Diretor de Marketing e Comunicação da BYD Brasil)

(Com Adriana Salles, Co-Fundadora da HSM Management, e Pablo Toledo, Diretor de Marketing e Comunicação da BYD Brasil) 16h35 - Painel: Além da intuição: como o Marketplace continua se reinventando com o uso de Dados (Com Kael Lourenço, Diretor de Marketplace Magazine Luiza, Murilo Massari, Diretor de Marketplace do iFood, e mediado por Ricardo Aranha, Coordenador de Negócios da GS1 Brasil)

Palco Futuro e Tendências