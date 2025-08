Cervejaria amplia produção em Igarassu com investimento de R$ 1,2 bilhão,

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Grupo Heineken celebrou, nesta quarta-feira (6), a inauguração de novas linhas de produção em sua cervejaria em Igarassu, Pernambuco. Com um investimento de R$ 1,2 bilhão, a empresa triplicou a capacidade produtiva da planta, que se torna a maior produtora da cerveja Amstel na região. A expansão também visa potencializar a produção da marca Devassa e reforçar o compromisso com a sustentabilidade.

O evento de inauguração contou com a presença da governadora Raquel Lyra e da prefeita de Igarassu, Elcione, além de executivos do grupo. A unidade é considerada estratégica para o abastecimento de mercados-chave no Nordeste, incluindo Pernambuco, que é o segundo maior mercado da companhia na região.

“Vivemos hoje o melhor crescimento e desenvolvimento econômico dos últimos 15 anos em nosso Estado. Tivemos a alegria de poder consolidar, mais uma vez, a ampliação de investimentos no nosso polo cervejeiro através da empresa Heineken, parceira do nosso Estado. Anunciaram em 2023 um investimento da ordem de R$ 1,2 bilhão e cumpriram a promessa. O que a gente tem feito aqui em Pernambuco é melhorar o ambiente de negócios, garantir segurança jurídica e infraestrutura para permitir que negócios como esse possam ser ampliados, e a gente virar hub do Nordeste e do Brasil, sendo referência em sustentabilidade”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Impacto econômico e social



A ampliação da fábrica gerou cerca de 700 postos de trabalho durante o pico das obras e criou mais de 130 empregos permanentes com a sua conclusão. Segundo Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos do Grupo Heineken, o investimento reforça a importância do Nordeste para a empresa. "O Nordeste é uma das regiões com maior potencial do país. Consolidar um investimento desse porte não só fortalece a presença do nosso portfólio mainstream na região como reforça o compromisso com a agenda de sustentabilidade e com o desenvolvimento econômico local", afirmou.

Foco em sustentabilidade



A expansão em Igarassu também trouxe melhorias significativas na área de sustentabilidade. Foram implementados mecanismos que permitem a redução de 30% no consumo de água na unidade, além da instalação de caldeiras de biomassa, uma fonte de energia renovável. A linha de garrafas retornáveis foi ampliada em 45%, tornando a planta a maior do grupo nesse quesito no Brasil.

Esses investimentos se conectam a outros projetos da Heineken no estado, como o primeiro Hub de Circularidade do Vidro, inaugurado em Jaboatão dos Guararapes em 2024. O centro já beneficia 300 catadores e gera 60 empregos, reciclando vidro para ser reinserido na cadeia produtiva. Além disso, a companhia apoia iniciativas de preservação ambiental em Fernando de Noronha e investiu na criação de microflorestas urbanas no Recife.