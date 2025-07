Incorporadora pernambucana expande atuação nacional e mira São Paulo após vendas bilionárias no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A meta é ambiciosa: a DUE espera superar R$ 150 milhões em vendas somente no primeiro ano de operação com escritório na cidade de São Paulo

Clique aqui e escute a matéria

A DUE Incorporadora, gigante do mercado imobiliário nordestino, anuncia sua chegada estratégica a São Paulo, abrindo um escritório na capital paulista. A decisão vem após a empresa ultrapassar a marca de R$ 3,2 bilhões em vendas no Nordeste, consolidando sua forte presença na região. A expansão visa estreitar laços com investidores do Sudeste e impulsionar o ambicioso projeto "Rota DUE", que pretende transformar o litoral nordestino em um destino global de turismo e investimentos.

A escolha por São Paulo não foi aleatória. Mesmo sem presença física, a capital paulista já representava o segundo maior mercado da DUE em número de investidores, respondendo por 9% do volume de vendas. Com a nova estrutura comercial, a expectativa é que esse percentual salte para até 40% nos próximos dois anos, demonstrando o potencial de crescimento almejado pela incorporadora na região.

Investimentos e "Rota DUE"



Com sede em Pernambuco, a DUE Incorporadora está trás da Rota DUE, um projeto de desenvolvimento imobiliário e turístico que prevê a construção de 28 empreendimentos em renomados destinos do litoral nordestino, como a Praia de Muro Alto (Porto de Galinhas), Praia dos Carneiros, Praia de Maragogi, Praia de Antunes (Maragogi) e Praia de Japaratinga. O Valor Geral de Vendas (VGV) total projetado para essa rota é de R$ 7,5 bilhões.

"Diante do crescimento consistente da DUE no Nordeste, especialmente em Pernambuco, identificamos a necessidade de ampliar nossa operação comercial para um mercado estratégico como o de São Paulo", afirma Rafael Zulu, sócio da incorporadora. Ele ressalta que a abertura do escritório visa "consolidar a presença da marca junto aos investidores do Sudeste, aproximando a Rota DUE — nosso principal projeto de desenvolvimento imobiliário e turístico no litoral nordestino — de um público com alto potencial de consumo e investimento”.

Parcerias estratégicas e impacto social



A Rota DUE vai muito além da construção de residências de alto padrão à beira-mar. Os projetos preveem vilas gastronômicas, parques de experiências, shoppings a céu aberto, casas de praia e resorts, com o objetivo de criar um destino turístico integrado, com infraestrutura completa e foco em experiências. Os primeiros empreendimentos a serem entregues em 2025, o NoMar (Praia de Carneiros) e o Praia Exclusiva (Muro Alto), já tiveram 100% das unidades vendidas.

Entre os diferenciais do projeto, destaca-se a parceria com a NR Sports, empresa do jogador Neymar Jr., e com o Instituto Neymar Jr., que atuará em ações de impacto social no Nordeste. Essa iniciativa prevê a formação de crianças e jovens, com foco em educação, qualificação e geração de oportunidades. Outro parceiro estratégico é o Grupo R2, responsável pelo Festival Na Praia, em Brasília, e pelo complexo gastronômico Mané Mercado, que trará ativações turísticas e culturais para os empreendimentos da Rota DUE.

A sustentabilidade também é um pilar da Rota DUE, com iniciativas como a colaboração com a Biofábrica de Corais, que atua na regeneração da vida marinha, e programas de capacitação profissional em parceria com o Sistema S.

Clientes da DUE terão acesso exclusivo a um ecossistema de serviços da incorporadora, com estadias intercambiáveis entre os empreendimentos, concierge digital, clube de vantagens, beach clubs e centros comerciais integrados. “Nosso projeto é transformar o Nordeste brasileiro em um destino global de turismo, experiências e investimentos. Com parcerias sólidas, impacto social real e visão de longo prazo, vamos beneficiar milhares de pessoas e redesenhar o futuro do litoral brasileiro”, resume Rafael Zulu.

A chegada da DUE a São Paulo será marcada por um evento no dia 31 de julho, no restaurante Meet & Eat, na Vila Olímpia, reunindo parceiros, investidores e stakeholders. A meta é ambiciosa: superar R$ 150 milhões em vendas somente no primeiro ano de operação local.