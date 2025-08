Porto Digital anuncia novo centro de empreendedorismo no Recife; investimento é de R$ 18,5 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espaço vai ocupar imóvel histórico no Bairro do Recife e funcionará como núcleo estratégico para educação empreendedora e aceleração de startups

Foi anunciado nesta quarta-feira (06), o início das obras do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD). O centro que será construído em parceria do Porto Digital com o Governo de Pernambuco e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O novo centro, que será instalado no Bairro do Recife, reunirá iniciativas voltadas à formação de talentos, aceleração de startups e fortalecimento de empresas do setor de tecnologia, com investimento total de R$ 18.540.145,30.

O NERD vai ocupar um imóvel histórico de 1.807 m², localizado na Rua Dona Maria César, nº 70, atualmente cedido pelo Governo do Estado.

Segundo a gestão, o edifício passará por reabilitação completa e abrigará, em três pavimentos, espaços voltados à educação empreendedora e inovação.

As obras têm início previsto para agosto, com conclusão estimada para maio de 2026. Os recursos são compostos por R$ 13.795.806,77 da Finep e R$ 4.744.338,53 de contrapartida do Governo Estadual.

“É o lançamento de um sonho de todos aqueles que fazem o ecossistema de tecnologia e inovação aqui. A gente sabe da força que tem a ciência e a tecnologia para a formação de um capital humano extraordinário”, afirmou a governadora Raquel Lyra durante o evento.

No evento, também foram divulgadas as imagens do projeto de como ficará o local - Divulgação

Hub para impulsionar negócios

O NERD, de acordo com o Porto Digital, será o centro estratégico no apoio ao empreendedorismo tecnológico, concentrando ações voltadas desde a formação de jovens até o suporte a empresas em processo de expansão.

A proposta, segundo os organizadores, é conectar diferentes públicos — estudantes, profissionais, empreendedores e grandes empresas — em um mesmo espaço.

“A gente vai desenvolver centenas de novos negócios e aumentar a capacidade empreendedora do estado. Será o principal hub do Porto Digital”, declarou o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.

Lucena também reforçou que a proposta do centro vai além da estrutura física. “O NERD materializa nossa visão de futuro: um ecossistema que não apenas atrai empresas, mas que forma, qualifica e retém seus próprios talentos desde a base”.

“O NERD é mais do que um edifício. É um símbolo de como a política pública pode ressignificar o passado para construir o futuro. Em um só espaço, vamos reunir ações voltadas à educação empreendedora, ao nascimento de novos negócios e à formação tecnológica de jovens e profissionais experientes", declarou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro.

Evento de anúncio das obras contou com representantes do Governo Estadual e do Porto Digital - Rodrigo Fernandes/JC

Eixos de atuação

No evento de anúncio das obras, os quatro eixos de atuação do núcleo foram divulgados:

Educação Empreendedora: foco na base da pirâmide de talentoscom a Residência Empreendedora, um programa imersivo para jovens.

Early Stage: para startups em estágio inicial através de programa de incubação contínua, oferecendo suporte constante para transformar ideias em negócios viáveis.

Tração: para empresas prontas para escalar com foco na geração de negócios, com participação em feiras setoriais, contato com investidores e conexões.

Consolidadas: para as grandes empresas do parque. Neste eixo, o objetivo é o fortalecimento de todo o ecossistema do Porto Digital.

