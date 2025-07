Porto Digital celebra 25 anos com lançamento de livro digital sobre legado de impacto, inovação e transformação urbana no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Publicação foi lançada em evento para convidados nesta quinta-feira (24). A obra é uma realização do Porto Digital em parceria com o BNDES.

O Porto Digital inicia a celebração dos seus 25 anos com um marco especial: o lançamento do livro digital “Porto Digital, Inovação e Preservação no Centro do Recife”, que registra os caminhos percorridos por um dos principais ambientes de inovação do Brasil.

A publicação é fruto do Projeto Cultural para Reabilitação de Áreas Centrais, uma realização do Porto Digital em parceria com o BNDES, e reúne reflexões, histórias, experiências e visões sobre a presença e o impacto do ecossistema de inovação no Bairro do Recife — território que testemunhou profundas transformações urbanas, sociais, econômicas e culturais ao longo das últimas duas décadas e meia.



Mais do que uma celebração de datas, o lançamento do livro marca um importante registro institucional e cultural. A obra mostra como o Porto Digital tem sido protagonista na construção de uma cidade mais conectada com o futuro, sem perder suas raízes e sua memória urbana.



“Muito além de celebrar esses marcos históricos, este livro reforça o papel do Porto Digital como força transformadora da cidade. É uma memória viva de como a inovação e o empreendedorismo, juntos, podem reescrever a história de um território, revitalizar o centro do Recife e gerar impacto real na vida de milhares de pessoas ao longo de gerações”, afirma Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.



Desde sua fundação, o Porto Digital tem sido protagonista na transformação urbana do Bairro do Recife. Mais de 200 mil m² de imóveis históricos foram recuperados, sendo 30 mil m² diretamente reabilitados pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD).

Esses esforços contribuíram para revitalizar uma área que antes enfrentava abandono e insegurança, impulsionando a economia local, atraindo empresas e gerando empregos.

Ao longo desses 25 anos, o Porto Digital não só conectou talentos, como impulsionou negócios, requalificou espaços e formou novas gerações, reescrevendo a narrativa de um bairro e inspirando um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil.

Agora, em 2025, a campanha comemorativa convida a sociedade a reviver essa trajetória e sonhar os próximos capítulos dessa história coletiva. O evento foi aberto a convidados e parceiros do ecossistema e foi um momento de celebração, reflexão e inspiração.



Sobre o Projeto Cultural para Reabilitação de Áreas Centrais



Com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Porto Digital tornou público o documento síntese do Projeto de Reabilitação de Áreas Centrais, desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos.

Como previa o projeto, a cidade do Recife esteve no foco da iniciativa inovadora que busca transformar a dinâmica urbana e social das áreas centrais da cidade.

Mas não só isso: o projeto, que recebeu um investimento de R$ 2,75 milhões, tem como meta, a partir da capital pernambucana, criar modelos replicáveis para revitalização de centros urbanos em todo o Brasil.



Em outras palavras, além de valorizar o patrimônio histórico e a infraestrutura já existente, o projeto buscou tornar o centro do Recife mais atrativo, habitável e apto a receber negócios.

A partir deste modelo desenvolvido, o projeto promete inspirar outras cidades a adotar abordagens personalizadas para reabilitação urbana, com potencial de transformar não apenas espaços físicos, mas também dinâmicas sociais e econômicas.



O projeto foi dividido em quatro eixos: estudos sobre reabilitação urbana; análise territorial; propostas e modelos econômicos, jurídicos, urbanísticos e governança; e resultados e aprendizados.

A partir do Porto Digital e do BNDES, com foco na sustentabilidade e inclusão, a cidade do Recife reforça seu papel como referência nacional em inovação e gestão urbana.