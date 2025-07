Porto Digital e a transformação tecnológica no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento realizado nesta quarta-feira (24) marcou o início das comemorações dos 25 anos do parque tecnológico e deve se perdurar até o fim do ano

"Mais democrático, mais diversificado e mais inclusivo. É assim que eu enxergo o futuro do Porto Digital", afirmou o co-fundador do Porto Digital, Cláudio Marinho, em evento que celebrou os 25 anos do parque tecnológico nesta quarta-feira (24).

O evento reuniu colaboradores, profissionais de tecnologia e arquitetura, imprensa e autoridades para mostrar dados relevantes para o desenvolvimento do Porto Digital e também para lançar o livro digital “Porto Digital, Inovação e Preservação no Centro do Recife”, que marca o início das celebrações pelos 25 anos do parque tecnológico. .

Desde sua fundação, o Porto Digital atua na transformação urbana, social e tecnológica do Bairro do Recife. Mais de 200 mil m² de imóveis históricos foram recuperados, batento o recorde de maior projeto de regeneração urbana do Brasil, sendo 30 mil m² diretamente reabilitados pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD).

"O porto digital é um ecossistema de inovação, atualmente com quase 500 empresas, mais de 22 mil pessoas empregadas e a terceira maior economia do Recife. Não é um projeto de négocios, nem de tecnologia, é um projeto da cidade", afirma o fundador Silvio Meira.

Em entrevista ao Jornal do Commercio, Silvio reforçou que "faz 25 anos que temos um objetivo: colocar 50 mil pessoas para trabalhar no Porto Digital. Somos um projeto de pessoas e para pessoas, principalmente de periferias", com a fala ele complementa a importância do Embarque Digital como ferramenta de chegada neste objetivo: "É através dele que colocamos pessoas que estudaram em escola pública, que não estão em universidades públicas".

O fundador do Porto Digital Silvio Meira abriu o debate ao lado do presidente Pierre Lucena - Julliana Brito/JC

Para os próximos anos, Silvio afirma que os planos continuam os mesmos. "O Porto Digital é um plano de 50 anos, estamos apenas nos 25 anos e ele não foi feito para ser uma ação momentânea. O Porto é pura essência, com construção, determinação e um projeto de muito porte, muito alcance e longo prazo. A diferença de antes para agora é que agora temos credibilidade e autoridade para continuar colocando em prática".

A obra que reúne a história do Porto Digital

A publicação lançada digitalmente é fruto do Projeto Cultural para Reabilitação de Áreas Centrais, uma realização do Porto Digital em parceria com o BNDES, e reúne reflexões, histórias, experiências e visões sobre a presença e o impacto do ecossistema de inovação no Bairro do Recife.

“Muito além de celebrar esses marcos históricos, este livro reforça o papel do Porto Digital como força transformadora da cidade. É uma memória viva de como a inovação e o empreendedorismo, juntos, podem reescrever a história de um território, revitalizar o centro do Recife e gerar impacto real na vida de milhares de pessoas ao longo de gerações”, afirma Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

O livro pode ser adquirido de forma gratuita pelo site do Porto Digital.