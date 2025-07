Recife reforça presença no mapa global da inovação com centro tecnológico da EY no Porto Digital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A capital pernambucana acaba de conquistar um novo posto no cenário global da inovação. A EY (Ernst & Young), uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, inaugurou nesta segunda-feira (1º) um centro tecnológico no Recife, dentro do Porto Digital, posicionando a cidade como uma das três sedes latino-americanas do seu Service Delivery Center (SDC). A unidade se soma às operações já existentes em Bogotá (Colômbia) e na Costa Rica.

O novo centro marca um reforço estratégico da multinacional em direção à transformação digital e à personalização de serviços tecnológicos na América Latina. De início, a unidade deve gerar mais de 350 empregos diretos e indiretos, com expectativa de quase dobrar esse número em pouco tempo. Entre as áreas de atuação estão consultoria em plataformas como SAP e ServiceNow, desenvolvimento de software, automação de processos, testes e cibersegurança.

EY amplia presença no Recife e inaugura centro de tecnologia no Porto Digital - Divulgação

“Esta unidade se integra à nossa estratégia regional LATAM. A partir de Recife, poderemos fornecer serviços de tecnologia alinhados com uma abordagem global, apoiada nos nossos Global Delivery Services, que já contam com mais de 80 mil profissionais no mundo”, afirmou Victor Guelman, líder de Consultoria da EY Brasil e vice-presidente para a América Latina.

A presença da EY no Porto Digital, considerado um dos maiores polos tecnológicos do Brasil, fortalece a marca empregadora na região e amplia as possibilidades de formação e retenção de talentos no Nordeste. “O embarque da EY ao Porto Digital com um centro desse porte reforça o papel estratégico de Recife no mapa da inovação. É uma iniciativa que conecta empresas, universidades e talentos locais, com impactos diretos na transformação social e econômica da cidade”, destacou Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

O presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, com a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos, na inauguração do centro tecnológico da EY no Porto Digital - Divulgação

A escolha do Recife também foi celebrada pelas autoridades locais como um reconhecimento ao ambiente de inovação que a cidade vem consolidando nas últimas décadas. “É uma honra ver nossa cidade sendo reconhecida globalmente como um polo de tecnologia. Estamos falando de empregos de alta qualificação e de uma nova geração de oportunidades para a juventude recifense”, disse o prefeito João Campos, durante a cerimônia de inauguração.

A governadora Raquel Lyra também participou do evento e destacou o papel do ecossistema de inovação no desenvolvimento do estado. “O Recife e Pernambuco mostram mais uma vez seu potencial para atrair grandes investimentos e contribuir com soluções tecnológicas para o mundo.”

O empresário João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM, ressaltou a importância da nova unidade e a longa relação de confiança com a consultoria.



“Temos uma parceria sólida com a EY desde 1996, que já nos prestou serviços em áreas fundamentais como auditoria, planejamento tributário e consultoria estratégica. É com entusiasmo que vemos uma empresa desse porte investir ainda mais no Recife. Esta cidade tem um futuro promissor no setor de tecnologia, e iniciativas como essa reafirmam nossa confiança no talento e na capacidade transformadora do povo pernambucano”, afirmou.

A operação será comandada por Aurélio Rodrigues, sócio de Managed Services da EY, com ampla experiência em centros de serviços compartilhados e programas de eficiência de negócios. “Nossa presença aqui se alinha às tendências de transformação digital que estão moldando o futuro dos negócios. Mais do que tecnologia, entregaremos impacto econômico e social”, pontuou.

Pierre Lucena fala sobre o Porto Digital durante evento de inauguração do centro tecnológico da EY - Divulgação

PORTO DIGITAL

Com essa nova etapa, o Porto Digital — que reúne hoje mais de 475 empresas e 21 mil trabalhadores — amplia ainda mais sua projeção internacional, conectando o Recife aos fluxos globais de inovação e talento.