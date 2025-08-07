Brasil em Código 2025: Na contramão do Brasil, atividade industrial no Nordeste cresce no 1º semestre
Índice indica que o Nordeste iniciou o ano com janeiro negativado, mas tendo uma boa recuperação no semestre e finalizando junho de forma positiva
Clique aqui e escute a matéria
Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Automação - GS1 Brasil apontou que o Nordeste apresentou um crescimento na intenção de lançamento de produtos, indo na direção contrária aos números relacionados ao país inteiro.
Os dados, que são ajustados sazonalmente, indicaram uma "desaceleração no setor produtivo em meio a um cenário econômico ainda instável", como foi descrito pelo estudo apresentado à imprensa durante o evento Brasil em Código 2025, realizado em São Paulo-SP e organizado pela GS1 Brasil.
Segundo a pesquisa, houve um aumento significativo no mês de abril, na análise de curto prazo (mês contra mês), sendo a maior dentro do primeiro semestre deste ano. Já na comparação mais ampla, entre abril de 2025 com o mesmo mês em 2024, ambos apresentaram desempenhos positivos.
A região Nordeste, apesar do crescimento, iniciou o ano com o mês de janeiro negativado, mas tendo uma boa recuperação no semestre e finalizando junho de forma positiva.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em dados apresentados sobre o mês de julho, pela própria GS1 Brasil, a indústria desacelerou a intenção de lançar produtos em 3,2% no Brasil, em comparação a junho. Por outro lado, a região Nordeste foi uma das responsáveis pelo prejuízo ser menos significativo.
A região nordestina teve um aumento de 23,4% no mês a mês. Comparado a julho do ano passado, teve um aumento de 11,9%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses é de 0,4%.
CEO da GS1 Brasil, Virginia Vaamonde atribui os resultados do índice nacional como um reflexo pela compensação por parte da indústria pelo ritmo de lançamentos acima da média, observado no primeiro trimestre de 2025.
"Essa antecipação pode ter influenciado o volume mais moderado nos meses seguintes. Ainda assim, esse comportamento não é generalizado. Setores como o têxtil e o de produtos diversos continuam em crescimento", ressaltou.
A pesquisa
Produzida pela GS1 Brasil, a pesquisa do Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial mede a intenção de lançamento de novos produtos pela indústria brasileira, funcionando como um termômetro antecipado da indústria e refletindo o apetite das empresas por inovação e expansão de portfólio.
Metodologia:
- Base de cálculo: O índice é calculado com base nos pedidos de códigos de barras (GTIN/EAN) que as indústrias solicitam para novos itens que pretendem colocar no mercado. Sempre que uma indústria planeja lançar um novo produto ou modificar/modernizar seu portfólio, ela necessita de um novo código de barras, e esses pedidos são a base para o cálculo.
- Representatividade: Ele avalia a indústria de transformação, considerando empresas classificadas nas divisões 10 a 33 do CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas).
- Tipos de dados: Os dados podem ser apresentados de duas formas:
- Original: Reflete o dado bruto das solicitações de GTIN mês a mês.
- Dessazonalizado: É uma série que exclui os efeitos típicos de meses específicos (como o comportamento histórico de aumento de pedidos por datas comemorativas), permitindo uma avaliação mais intuitiva da tendência de crescimento entre os meses.