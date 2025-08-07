fechar
Notícias | Notícia

Operação Nordeste Integrado: Polícia cumpre mais de 500 mandados judiciais em Pernambuco e mais 7 estados

Mais de 5.900 agentes cumprem mandados em ação inédita com foco em facções, tráfico, homicídios e roubos; só em PE, são 162 ordens judiciais

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 07/08/2025 às 9:56 | Atualizado em 07/08/2025 às 9:59
Polícia Civil deflagra a "Operação Nordeste Integrado" em oito estados da região
Polícia Civil deflagra a "Operação Nordeste Integrado" em oito estados da região - Divulgação

A Polícia Civil (PC) deflagrou, nas primeiras horas desta quinta-feira (7), a Operação Nordeste Integrado, que reúne forças de segurança de oito estados do Nordeste, incluindo Pernambuco. O objetivo é combater o avanço de organizações criminosas que atuam nas divisas da região.

Ação coordenada entre estados

Participam os estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Mais de 500 mandados judiciais, sejam de prisão ou de busca e apreensão, serão cumpridos até a sexta-feira (8).

Na empreitada, foram empregados 5.903 agentes de operativas da Secretaria de Defesa Social (SDS), entre policiais militares, civis, bombeiros e equipes de inteligência, além do apoio aéreo do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Em entrevista à TV Jornal, o subcomandante da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Coronel Lopes, comentou o princípio norteador da ação: "É entendido que o crime não tem divisas. Então, essa união de esforços entre os estados e as operativas da SDS também contribui muito para esse combate à criminalidade".

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Pernambuco cumpre 162 mandados

Um dos principais focos da operação é o enfrentamento às facções criminosas que atuam em mais de um estado. A Delegada-Geral Adjunta da Polícia Civil de Pernambuco, Beatriz Leite, detalhou que, "aqui em Pernambuco, são 162 mandados diversos", cumpridos em municípios da metrópole e interior.

Ela também destacou que o trabalho integrado das forças estaduais "nessas áreas de divisa, faz com que a gente pegue aquele criminoso que se aproveita dessas áreas fronteiriças para cometer o crime num estado, sendo de outro, contando com a impunidade".

A operação foi planejada com base em análises de manchas criminais para garantir efetividade nas áreas mais vulneráveis, e segue alinhada ao Programa Juntos pela Segurança, do governo estadual.

A Polícia Civil de Pernambuco aproveitou a estrutura da operação para deflagrar uma segunda ação: a Operação Chamar, de combate à violência doméstica. "Estamos com todas as nossas polícias na rua fazendo esse combate à essa criminalidade violenta e também à violência contra a mulher", completou a delegada.

Criminosos atuam em frentes diversas

Os alvos são organizações que atuam em crimes como homicídios, tráfico de drogas e de armas, roubos e furtos. Os suspeitos e materiais apreendidos em Pernambuco estão sendo levados para a Delegacia de Goiana, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As autoridades ainda não divulgaram o balanço parcial de prisões e apreensões, que deve ser consolidado após o segundo dia de operação.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Operação da Polícia Civil em Pernambuco mira alvos no Recife e demais cidades
OPERAÇÃO

Operação da Polícia Civil em Pernambuco mira alvos no Recife e demais cidades
Polícia Civil de Pernambuco combate esquema nacional de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
LAVAGEM DE DINHEIRO

Polícia Civil de Pernambuco combate esquema nacional de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

Compartilhe

Tags