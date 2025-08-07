Operação Nordeste Integrado: Polícia cumpre mais de 500 mandados judiciais em Pernambuco e mais 7 estados
Mais de 5.900 agentes cumprem mandados em ação inédita com foco em facções, tráfico, homicídios e roubos; só em PE, são 162 ordens judiciais
A Polícia Civil (PC) deflagrou, nas primeiras horas desta quinta-feira (7), a Operação Nordeste Integrado, que reúne forças de segurança de oito estados do Nordeste, incluindo Pernambuco. O objetivo é combater o avanço de organizações criminosas que atuam nas divisas da região.
Ação coordenada entre estados
Participam os estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Mais de 500 mandados judiciais, sejam de prisão ou de busca e apreensão, serão cumpridos até a sexta-feira (8).
Na empreitada, foram empregados 5.903 agentes de operativas da Secretaria de Defesa Social (SDS), entre policiais militares, civis, bombeiros e equipes de inteligência, além do apoio aéreo do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA).
Em entrevista à TV Jornal, o subcomandante da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Coronel Lopes, comentou o princípio norteador da ação: "É entendido que o crime não tem divisas. Então, essa união de esforços entre os estados e as operativas da SDS também contribui muito para esse combate à criminalidade".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Pernambuco cumpre 162 mandados
Um dos principais focos da operação é o enfrentamento às facções criminosas que atuam em mais de um estado. A Delegada-Geral Adjunta da Polícia Civil de Pernambuco, Beatriz Leite, detalhou que, "aqui em Pernambuco, são 162 mandados diversos", cumpridos em municípios da metrópole e interior.
Ela também destacou que o trabalho integrado das forças estaduais "nessas áreas de divisa, faz com que a gente pegue aquele criminoso que se aproveita dessas áreas fronteiriças para cometer o crime num estado, sendo de outro, contando com a impunidade".
A operação foi planejada com base em análises de manchas criminais para garantir efetividade nas áreas mais vulneráveis, e segue alinhada ao Programa Juntos pela Segurança, do governo estadual.
A Polícia Civil de Pernambuco aproveitou a estrutura da operação para deflagrar uma segunda ação: a Operação Chamar, de combate à violência doméstica. "Estamos com todas as nossas polícias na rua fazendo esse combate à essa criminalidade violenta e também à violência contra a mulher", completou a delegada.
Criminosos atuam em frentes diversas
Os alvos são organizações que atuam em crimes como homicídios, tráfico de drogas e de armas, roubos e furtos. Os suspeitos e materiais apreendidos em Pernambuco estão sendo levados para a Delegacia de Goiana, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
As autoridades ainda não divulgaram o balanço parcial de prisões e apreensões, que deve ser consolidado após o segundo dia de operação.