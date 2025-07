Polícia Civil de Pernambuco combate esquema nacional de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil de Pernambuco realizou, nesta quinta-feira (31), a Operação Âncora, uma grande ação contra uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 12 milhões por meio de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A operação aconteceu em cidades de Pernambuco, São Paulo e Acre, com mandados cumpridos também em Paulista, Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Caruaru.

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, além de ordens para bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens. Duas pessoas foram presas em flagrante por estarem com drogas e armas.

Dinheiro movimentado para fora do estado

Duas prisões em flagrante foram realizadas por posse ilegal de arma de fogo e entorpecentes - Divulgação/ Polícia Civil PE

As investigações começaram em janeiro de 2024. De acordo com o delegado Adyr Martens, responsável pela operação, a quadrilha atuava transferindo dinheiro do tráfico na Região Metropolitana do Recife para São Paulo e Acre, onde era usado para comprar drogas, inclusive vindas da Bolívia.

O grupo utilizava pessoas físicas, muitas vezes laranjas, que emprestavam suas contas bancárias para movimentar o dinheiro. Essas pessoas recebiam uma parte do valor para fazer as transações. O restante ia para os chefes da organização.

A polícia identificou que foram movimentados quase R$ 12 milhões entre 2023 e 2025. Todo esse dinheiro tinha como objetivo ocultar a origem ilegal dos lucros do tráfico, em um esquema claro de lavagem de dinheiro.

Ação integrada

A operação foi comandada pela 8ª Delegacia Seccional de Paulista, com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), e do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE). Policiais civis de São Paulo e do Acre também participaram da ação.

No total, 130 policiais civis estiveram envolvidos, entre delegados, agentes e escrivães.



Segundo a Polícia Civil, o principal objetivo da operação foi coletar provas para fortalecer o inquérito e dar sequência às investigações. O foco agora está em identificar mais envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.

Polícia Civil também realiza Operação Love Scam contra crimes virtuais e violência psicológica



Na operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão, um de busca e apreensão e bloqueio de ativos financeiros - Divulgação/ PC-PE

Também nesta quinta-feira (31), a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a Operação Love Scam, a 41ª do ano, para desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes sentimentais na internet, extorsão, lavagem de dinheiro e crimes previstos na Lei Maria da Penha. As vítimas, em sua maioria mulheres, eram enganadas emocionalmente e financeiramente por meio de relacionamentos falsos criados em redes sociais.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão, um de busca e apreensão domiciliar, além do bloqueio de contas bancárias em Recife, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes. A operação foi coordenada pela delegada Silvana Carla, com apoio de 40 policiais civis. Os suspeitos e materiais apreendidos foram levados para a 4ª Delegacia Seccional da Várzea.

Mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (1º de agosto).

