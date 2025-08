Com 81 mil pessoas desaparecidas por ano, ação nacional tenta solucionar casos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O País registrou aumento de pessoas desaparecidas em 2024, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foram mais de 81 mil queixas, sendo 4,9% a mais em comparação com o ano anterior. Pela terceira vez, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou uma ação nacional para solucionar os casos, diminuir números e colocar fim à dor de familiares desses desaparecidos.

A 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas segue até 15 de agosto. A força-tarefa acontece em parceria com as Secretarias de Segurança Estaduais para incentivar familiares de pessoas desaparecidas a doarem material genético, que será comparado com perfis armazenados nos bancos estaduais e no Banco Nacional de Perfis Genéticos.

O cruzamento de informações com pessoas falecidas ou vivas com identidade desconhecida poderá permitir a identificação de desaparecidos. No ano passado, no País, foram coletadas 1.645 amostras e identificadas 35 pessoas. Desse total, cinco foram descobertas em Pernambuco.

No Estado, 2.909 queixas de pessoas desaparecidas foram registradas pela polícia. E 967 foram encontradas. No primeiro semestre deste ano, também houve o registro de 1.359 sumiços.

"A coleta de DNA amplia significativamente as chances de identificação, mesmo quando o desaparecido estiver registrado em outro estado. É importante que os familiares saibam que basta um único boletim de ocorrência registrado em qualquer unidade da Federação para que a coleta seja realizada em qualquer lugar do País", declarou a delegada Tereza Nogueira, titular da Delegacia de Desaparecidos e Proteção à Pessoa.

REGISTRO DE QUEIXA É PRIMEIRO PASSO



Os familiares de pessoa desaparecida devem inicialmente registrar um boletim de ocorrência numa delegacia. No Recife, é possível buscar ajuda no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizado no bairro do Cordeiro.

Em outras cidades, procure a delegacia mais próxima e solicite o registro do BO. Familiares que forem realizar a coleta fora do estado em que o boletim foi registrado devem, preferencialmente, apresentar uma cópia do documento.

Caso não possuam o BO em mãos, é necessário fornecer o número do boletim, o estado onde foi registrado e os dados biográficos do desaparecido, como nome completo, data de nascimento, filiação e documentos como RG e CPF, se disponíveis.

Em seguida, os parentes do desaparecido (filhos e filhas, pai e/ou mãe e irmãos biológicos) devem procurar um dos 10 pontos de coleta de DNA em Pernambuco, espalhados nas unidades de perícia em todo o Estado (veja quadro mais abaixo).

A coletiva é feita pela saliva. Também é possível levar objetos de uso único e pessoal do desaparecido, como escova de dentes.



Quaisquer dúvidas, estão disponíveis pelos números: 3183-5682 / 3183-5683 / 98494-3251 e e-mail: dna@sds.pe.gov.br.

PONTOS DE COLETA DE MATERIAL GENÉTICO EM PERNAMBUCO:

RECIFE

Instituto de Genética Forense Eduardo Campos – IGFEC

Rua São Geraldo, 111 – LD, Santo Amaro

E-mail: dna@sds.pe.gov.br / Contato: 3183-5682 / 984943251 (WhatsApp)



CARUARU

Unidade Regional de Polícia Científica Agreste Central – URPOCAC

Rodovia BR 232, Km 130, s/n, Indianópolis

E-mail: urpoc.caruaru@policiacientifica.pe.gov.br / Contato: (081) 3727-7562 / (081) 3719-9470

GARANHUNS

Unidade Regional de Polícia Científica do Agreste Meridional – URPOCAM

Av. Ministro Marcos Freire, 490, Heliópolis

E-mail: urpoc.garanhuns@policiacientifica.pe.gov.br / Contato: (81) 9.9488-3617



NAZARÉ DA MATA

Unidade Regional de Polícia Científica da Mata Norte – URPOCMN

Rua Leão Coroado, 333

E-mail: urpoc.nazare@policiacientifica.pe.gov.br / Contato: (81) 99488-3401



PALMARES

Unidade Regional de Polícia Científica da Mata Sul – URPOCMS

Rua Projetada, s/n, São Sebastião

E-mail: urpoc.palmares@policiacientifica.pe.gov.br / Contato: (81) 9 9488-3595



ARCOVERDE

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Moxotó – URPOCSM

Rua Sebastião de Souza Ferraz, 96, Bairro São Miguel -

E-mail: urpoc.arcoverde@policiacientifica.pe.gov.br / Contato: (87) 2159- 0322



SALGUEIRO

Unidade Regional de Polícia Científica Sertão Setentrional – URPOCS

Rua Joaquim Sampaio, 321, Bairro Nossa Senhora das Graças -

E-mail: urpoc.salgueiro@policiacientifica.pe.gov.br / Contato: (87) 3871-8596



AFOGADOS DA INGAZEIRA

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Pajeú – URPOCSP

Rua Valdivino José Praxedes, S/N -

E-mail: urpoc.afogados@policiacientifica.pe.gov.br / Contatos: (81) 994883601(IML) - (81) 994887565-(IC)



OURICURI

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Araripe – URPOCSA

Rua Luiz Gonzaga do Nascimento, 260, Bairro Renascença -

E-mail: urpoc.ouricuri@policiacientifica.pe.gov.br / Contato: (87) 9 9967-1903



PETROLINA

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do São Francisco – URPOCSS

Av. Sete de Setembro, s/n, Jardim Maravilha -

E-mails: imlpetrolina@policiacientifica.pe.gov.br; urpoc.petrolina.diriml@policiacientifica.pe.gov.br / Contatos: (87) 3866- 6582/3866-6583