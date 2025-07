Apesar de queda, Pernambuco segue como 4º estado com maior taxa de mortes violentas no País

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mesmo com redução de 5,4% - exatamente a mesma porcentagem de queda nacional em 2024 -, Pernambuco continua entre os estados com maior taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no País. Está em quarto lugar no ranking.

Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira, no novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

No ano passado, Pernambuco somou 3.453 assassinatos. A taxa foi de 36,2. Dois municípios, inclusive, estão na lista dos dez mais violentos do Brasil: Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, ambos na Região Metropolitana do Recife.

A guerra entre grupos rivais pelo domínio de territórios para o tráfico de drogas permanece como principal desafio para a redução da violência.

A queda de 5,4% está muito distante do ideal, visto que a meta do programa Juntos pela Segurança é fechar o ano de 2026 com redução de 30% nas mortes, em comparação com 2022.

Sobre o resultado do anuário, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco argumentou que o Estado vem registrando, até o momento, 14 meses consecutivos de queda nas mortes.

"No primeiro semestre de 2025, a redução foi de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, o segundo menor índice de homicídios da série histórica para esse intervalo. Importante ressaltar que esses dados ainda não estão refletidos no Anuário divulgado, que considera o recorte de 2024", disse a pasta estadual.

"Se observarmos o cenário em que Pernambuco se encontrava, esses resultados são ainda mais relevantes. Foram anos sem investimento adequado, com o menor efetivo policial da história, equipamentos defasados e ausência de um plano estratégico. Em 2023, esse cenário começou a mudar com o lançamento do Juntos Pela Segurança, o maior programa de segurança pública da história de Pernambuco", afirmou a SDS.

AMAPÁ E BAHIA TAMBÉM TIVERAM QUEDA, MAS LIDERAM TAXA DE MORTES

Amapá e Bahia também apresentaram queda nas mortes violentas intencionais em 2024. Mas lideram entre os estados com maior taxa no País.

No ano passado, o Amapá registrou 362 assassinatos. A redução foi de 30,6% em comparação com 2023, quando 362 casos foram somados. A taxa caiu de 64,9 para 45,1 por 100 mil habitantes. Ainda assim, figura em 1º lugar.

Mais de um terço (137) das mortes no Amapá ocorreu em decorrência de intervenções policiais.

Situação semelhante se observa na Bahia, que ficou em 2º lugar. Um em cada quatro óbitos no ano passado ocorreu durantes ações policiais.

A Bahia somou, no ano passado, 6.036 mortes violentas intencionais, com queda de 8,4% (foram 543 a menos). A taxa caiu de 44,4 para 40,6. O Estado também vive conflito sangrento entre facções.

Em 3º lugar ficou o Ceará, que registrou aumento de 10,9% nos assassinatos em 2024. A taxa atual é de 37,5 mortes por 100 mil habitantes. A guerra entre facções rivais também elevou os crimes contra a vida no Estado.