Flávio Ricco: Para Mariana Becker está próxima a hora de dizer adeus

Com a Band fora da categoria a partir de 2026, existe a possibilidade desta ser a última passagem da jornalista em Spa-Francorchamps

O fim de semana do GP da Bélgica de Fórmula 1, com os treinos já a partir desta sexta-feira e a prova no domingo, marca uma despedida simbólica para Mariana Becker.

Com a Band fora da categoria a partir de 2026, existe a possibilidade desta ser a última passagem da jornalista em Spa-Francorchamps, um dos seus circuitos favoritos, junto com Interlagos e Suzuka no Japão.

Mariana, inclusive, planeja fazer todo o traçado da pista a pé, em um gesto simbólico de despedida: “Spa mistura natureza, história, gastronomia e emoção. Será que vai ser a última? Tomara que não, mas se for, vai ser com bom astral”, declara a repórter.

Aliás, esta nova mudança da F1, voltando para a antiga casa, Globo, também marcará as despedidas de Reginaldo Leme, profissional altamente capacitado e uma voz presente quase desde o início das transmissões para os brasileiros.

Entre rádio e TV, ele se junta a outros, como Wilson Fittipaldi, o Barão, Luciano do Valle e Galvão Bueno que foram fundamentais para a apresentação, exposição, conhecimento e divulgação da categoria.

TV Tudo

Anota essa

“A Escrava Isaura”, livro do Bernardo Guimarães, está completando 150 anos do seu lançamento.

Em comemoração, a Record vai reprisar a sua versão da novela, produzida e exibida a partir de 2004. No elenco, nomes como Bianca Rinaldi, Leopoldo Pacheco, Patrícia França, Mayara Magri, Renata Domingues e Maria Ribeiro.

Com o detalhe

A Record deseja colocar no ar uma edição especial de “A Escrava Isaura”, com mudança na quantidade de capítulos e melhorias na qualidade da imagem.

Além da adequação no formato para 16x9, com uso de IA, também será feita uma remixagem no áudio e nova versão da abertura.

Por um fio

A informação é que “Bom Dia e Cia, com Patati Patata” segue com as suas exibições só até o final das férias escolares.

Ainda não existe uma decisão oficial, mas é o que já se dá como certo no SBT.

Aí é ruim

Alguém, para ocupar qualquer cargo de direção, na TV ou fora dela, antes de tudo precisa reunir condições para tal.

E também ter educação e saber se controlar. Existem dois casos bem desagradáveis em curso no SBT, com acusações sérias de assédio moral.

Contrariando a história

Quando se fala em “TV mais feliz do Brasil” ou “TV mais querida do Brasil”, em se tratando do SBT, isto é a mais pura verdade, porque internamente sempre foi assim. Faz parte da sua história.

Encrencas, comuns a todo lugar, também sempre existiram, mas nunca com diretor querendo se achar mais importante ou se colocando no direito de desrespeitar quem quer que seja.

Contra a tradição

Só para passar a régua em um assunto tão desagradável, ainda mais em se tratando de uma casa como o SBT, essa dupla em questão trabalha querendo implantar a cultura do medo.

Isso através de ameaças de demissão e troca de pessoas. Aí não dá.

Olívia

Jéssica Luz, a partir de agosto, vai aparecer em “Vale Tudo” no papel de Olívia.

Trata-se da namorada de Sardinha (Lucas Leto), que mora no Canadá e chega ao Brasil para passar alguns dias com ele.

Está em busca

A empresa de headhunter contratada pela Fundação Cásper Líbero está no mercado em busca de nomes para compor a direção da Gazeta.

De imediato, há o desejo de se chegar a três deles, para a assumir a TV, rádio e o comercial.

Nova temporada

No dia 30, a Record estreia mais um “Batalha das Receitas” no “Hoje em Dia”, com apresentação de Renata Alves e Guga Rocha.

A cada episódio, duas duplas formadas por um famoso e um parente ou amigo disputam provas culinárias temáticas. A estreia é com Natália Deodato e sua mãe.

Combinado assim

A Globo conseguiu convencer Marcos Palmeira a marcar presença em toda a próxima das nove, “Três Graças”, derrubando assim os boatos de participação especial.

Palmeira será o Joaquim, pai de Gerluce (Sophie Charlotte), que abandonou a mãe dela grávida na adolescência - Lígia Maria das Graças (Dira Paes).

Bate – Rebate

• Já totalmente gravado, o reality “Chef de Alto Nível” fica no ar até o dia 21 de agosto.

• Tiago Mendonça estreia nas transmissões de F1 na Band, neste fim de semana...

• ... Até então, ele vinha fazendo as transmissões dos treinos livres, assim como a Fórmula E e a Stock Car...

• ... Mas será a primeira vez dele na TV aberta, em substituição a Reginaldo Leme, que está em viagem, ao lado de Sergio Maurício e Max Wilson.

• As músicas da terceira temporada de “Rensga Hits!” acabam de chegar às plataformas digitais, num trabalho de Globoplay e Glaz Entretenimento...

• ... Em tempo: a 4ª temporada de “Rensga” está toda escrita, com várias novidades no projeto...

• ... Porém, ainda falta um sinal verde do Globoplay para disparar a sua produção.

• A Jovem Pan tem agora Vanessa Gregoraci compondo a equipe da sua direção comercial...

• ... A executiva possui mais de 29 anos de experiência no mercado publicitário, com passagens por SBT, Grupo RBS, Grupo Abril, entre outras.

• Globo vai colocar entre suas marcas o título Herdeiros de Fé.

• A série “A Vida de Jó”, dirigida por Alexandre Avancini, estreia dia 15 de agosto no Univer Video...

• ... Na Record, ainda não tem previsão de lançamento. Serão 20 capítulos divididos em duas fases.

C´est fini

Com Tiago Leifert, o SBT vai transmitir o duelo PSG x Tottenham, dia 13 de agosto, a partir das 16h.

É a Supercopa da UEFA, marcada para a Itália e com os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!