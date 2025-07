Medalha do TJPE para o presidente do Supremo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, participou da 17ª edição do programa "Diálogos da Magistratura" ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luís Roberto Barroso, no auditório da Escola da Magistratura de Pernambuco. No evento, entregou ao presidente do STF a Medalha do Mérito Desembargador Waldemir de Oliveira Lins, que homenageia personalidades do país; obras de Francisco Brennand; o livro "Tribunal de Justiça de Pernambuco - 200 anos de história" e peça de artesanato de Dona Nicinha, de Caruaru.

O desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco entrega a primeira Medalha do Mérito Desembargador Waldemir de Oliveira Lins ao ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal - Arquivo Pessoal

EM NORONHA

Fernando de Noronha passou a contar com codificação postal. Os moradores Noronha passam a ter um código postal específico para o logradouro onde residem. A mudança facilitará a entrega de correspondências e encomendas dos Correios

EMPREGADO

O técnico Juan Pablo Vojvoda, dispensado pelo Fortaleza, depois de fazer um belo trabalho por quatro anos, ficou menos de 48 desempregado. Foi contratado pelo Grêmio, que demitiu Mano Menezes.

NOVIDADE

Paulo Perez revela que o Recife Outlet inaugura neste final de semana dois novos espaços; o “Kids & Baby” e o “ParCão.”

RETORNO

O barco “Benjamim Guimarães", tombado pelo Patrimônio Histórico, depois de cinco anos de reforma no porto de Pirapora, em Minas Gerais, voltará a fazer passeios turísticos pelo rio São Francisco, saindo de Petrolina, a partir de dezembro.

CABELOS

As empreendedoras Juliana e Juciana Silva inauguraram, no Parnamirim, a clínica “Revitafil”, com biotecnologia exclusiva no tratamento capilar.

RECONHECIMENTO

A jornalista pernambucana Adriana Amâncio passa a integrar a Rede Nacional de Jornalistas pela Primeira Infância, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e do Data Center. Em setembro irá para Nova York palestrar sobre infâncias quilombolas e indígenas no jornalismo pós-pandêmico.

FUTEBOL

Ronaldo Fenômeno, depois de se desfazer do Cruzeiro, por R$ 600 milhões, vendeu o time que tinha na Espanha, o Real Vallladolid para grupo de investimento norte-americano, por R$ 322 milhões”. Em termos de futebol, sua passagem pelas duas agremiações teve muito mais fracassos que vitórias.

A FILHA

“Love, Freddie”, nova biografia de Freddie Mercury, escrita por Lesley-Ann Jones, revela que o cantor teve uma filha em segredo, com a esposa de um amigo próximo, com quem teve um caso, em 1976 A filha biológica, que tem 48 anos, é médica e casada, sempre recebeu carinho dele.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Eliminar falsas respostas é mais fácil do que enfrentar verdadeiras questões" (Eduardo Giannetti)

SERÁ aberta hoje, na Biblioteca Pública Estadual, a exposição “Eslovênia e Seus Encantos.”

HOJE é o Dia do Policial Rodoviário Federal.

FILME “A História sem fim'', que fez muito sucesso completa 41 anos de lançado.

A PSICÓLOGA Maíra Roazzi comanda o evento "Meu filho tem TDAH... e eu?", dia 09 de agosto, com palestra da professora Cristina Klein.

O POÁ está com tudo entre as fashionistas.

PESQUISA mostra que a energia solar no Brasil é mais barata, pois caiu 3% o valor no segundo trimestre deste ano.

O PROJETO Tech Woman, que incentiva ações no mercado de trabalho em tecnologia exclusivamente para mulheres, realiza a terceira edição sábado, no Recife Expo Center.

ANIVERSARIANTES Arnóbio Marques, Beatriz Freitas, Clara Kitner, Everardo Gueiros Filho, Gracivaldo Santos, Helena Asfora, Jamildo Melo, José Augusto de Paula, Maria José Amaral, Nilson Guerra Nery, Sônia Galhardo Corrêa, Tânia Bold e Virgínia Batista.