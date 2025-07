Corregedoria de Justiça comemora os 54 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O corregedor-geral de Justiça. Desembargador Francisco Bandeira de Melo, preside, hoje, a comemoração dos 54 anos da Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco, em evento às 17h, na Escola Judicial de Pernambuco. Durante o evento serão homenageados magistrados e personalidades do estado. Entre elas, a vice-governadora Priscila Krause, o procurador-geral de Justiça, José Paulo Cavalcanti Xavier Filho, o defensor-público, Henrique Seixas, a presidente da OAB ,Ingrid Zanella, o cônsul da Suécia, Erik Limongi Sial, o diretor do Instituto Tavares Buril, Mauro Cabral da Cunha Cavalcanti, o desembargador Mauro Alencar e os juízes Maria de Oliveira Lima, José Henrique Dias da Silva e José Faustino de Souza Ferreira.

Camila Pontes, Marcela Ayres, Amanda Campos e Mariana Pontes em Santiago do Chile - Arquivo Pessoal

PLANO SAFRA

Thiago Bandeira, superintendente do Banco do Brasil em Pernambuco, comanda o lançamento do Plano Safra 25/26, hoje, às 9h, no Edifício Capiba, na Avenida Rio Branco, no Recife Antigo. O BB vai destinar R$ 230 bilhões para o financiamento da safra brasileira.

COMEMORAÇÃO

Os aliados de Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa, preparam um grande evento para assinalar o seu aniversário, no próximo domingo.

Encontro do senador Fernando Dueire e a presidente da Fundação Altino Ventura, Liana Ventura - Williams Aguiar/Divulgação

VIOLÊNCIA

É urgente que as autoridades revisem com rigor as fontes de seus dados. Enquanto os discursos oficiais apontam para uma suposta queda nos índices de violência, a realidade nas comunidades vulneráveis segue em sentido oposto. Prova disso é que este ano já regista o maior número de mortes de crianças em situação de vulnerabilidade dos últimos cinco anos.

A médica Natacha Fox, em temporada na Irlanda - Arquivo Pessoal

CIDADANIA

Em reunião entre o deputado federal Lula da Fonte e o vereador e o vereador Anderson Correia com o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, ficou acordado que o Tribunal de Justiça de Pernambuco destinará recursos provenientes de multas processuais e do Acordo de Não Persecução Penal para ONGs de proteção animal no estado.

HOMENAGEM

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou homenagem a Preta Gil: o circuito dos trajetos dos megablocos do carnaval da cidade se chamará Circuito Preta Gil. A pedido dela, o cortejo do seu corpo quando chegar ao Rio, será feito num trio elétrico.

PONTE AÉREA

Biba Fernandes e Manu Lisboa estão vivendo na ponte aérea Recife-Fernando de Noronha, ultimando os detalhes para a inauguração do Chicama Noronha, que está em esquema soft open.

ROCK'N'ROLL

Será em clima de rock'n'roll, o concerto desta noite da Orquestra Sinfônica do Recife, no Teatro do Parque. No repertório, Titãs, Queen, Iron Maiden, Black Sabbath e Led Zeppelin.

OBESIDADE

Muito acima do peso e enfrentando problemas de saúde, Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, quer importar canetas de Mounjaro, para tentar perder peso.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Enquanto os tratamentos não cirúrgicos têm seus limites, a cirurgia plástica é o padrão ouro para resultados duradouros.“ (Moises Wolfenson)

PIERRE Lucena, presidente do Porto Digital, participou ontem no Giro Metropolitano da Rádio Jornal.

ESTREIA amanhã, no Teatro da Caixa Cultural, a peça “O Mercador de Veneza”, com Dan Stulbach.

DEPOIS de quatro anos atuando em Fortaleza, Leonardo Vasconcelos retorna ao cargo de diretor de Marketing e comercial das Tintas Iquine.

MARY Perylo faz sucesso no muno das festas infantis transformando qualquer tema em uma decoração.

OSCAR de la Renta, que foi um dos costureiros clássicos mais influentes do mundo, completaria 85 anos hoje.

RENATA e Wladimir Batista celebraram Bodas de Prata na região da Toscana, na Itália.

VANESSA e Carlos Tinoco curtem férias em São Paulo.

ANIVERSÁRIOS

Ana Lúcia Carneiro, Aníbal Fernandes, Betânia Teixeira, Cristiane Violet, Daniel Sierra, Fernando Cordeiro, Francismar Pontes, Lorena Pontual, Lourenço Cunha Filho, Luciene Melo, Luiz Fernando Machado, Manoel Costa Júnior e Ricardo Moreira.